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В Копенгагене обсуждают размещение американских военных в Дании
В Копенгагене обсуждают размещение американских военных в Дании - РИА Новости, 10.02.2022
В Копенгагене обсуждают размещение американских военных в Дании
Дания и США начали обсуждать новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщается в Twitter министерства обороны скандинавской страны. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:51
2022-02-10T18:08
в мире
сша
дания
метте фредериксен
нато
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дания и США начали обсуждать новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщается в Twitter министерства обороны скандинавской страны."Дания внесет вклад в усиление деятельности США в Европе", - говорится в сообщении.В датском министерстве обороны также отметили, что две страны открывают "новую главу" в своих трансатлантических отношениях. "Мы защищаем общие ценности", - отмечается в заявлении.Как сообщает агентство Рейтер, датский премьер Метте Фредериксен отметил, что соглашение не связано с ситуацией вокруг Украины, переговоры о нем велись уже давно. Политик также заявил, что новое соглашение может предусматривать размещение военных США в Дании.
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в мире, сша, дания, метте фредериксен, нато
16:51 10.02.2022 (обновлено: 18:08 10.02.2022)
 
В Копенгагене обсуждают размещение американских военных в Дании

Дания и США обсуждают оборонное соглашение, разрешающее размещать американских военных

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид на Копенгаген
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дания и США начали обсуждать новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщается в Twitter министерства обороны скандинавской страны.
"Дания внесет вклад в усиление деятельности США в Европе", - говорится в сообщении.
В датском министерстве обороны также отметили, что две страны открывают "новую главу" в своих трансатлантических отношениях. "Мы защищаем общие ценности", - отмечается в заявлении.
Как сообщает агентство Рейтер, датский премьер Метте Фредериксен отметил, что соглашение не связано с ситуацией вокруг Украины, переговоры о нем велись уже давно. Политик также заявил, что новое соглашение может предусматривать размещение военных США в Дании.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая 2021, 23:04
Дания помогала США следить за Меркель и Штайнмайером, пишут СМИ
 
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