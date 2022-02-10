https://ria.ru/20220210/daniya-1772116853.html
В Копенгагене обсуждают размещение американских военных в Дании
В Копенгагене обсуждают размещение американских военных в Дании - РИА Новости, 10.02.2022
В Копенгагене обсуждают размещение американских военных в Дании
Дания и США начали обсуждать новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщается в Twitter министерства обороны скандинавской страны. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:51
2022-02-10T16:51
2022-02-10T18:08
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дания и США начали обсуждать новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщается в Twitter министерства обороны скандинавской страны."Дания внесет вклад в усиление деятельности США в Европе", - говорится в сообщении.В датском министерстве обороны также отметили, что две страны открывают "новую главу" в своих трансатлантических отношениях. "Мы защищаем общие ценности", - отмечается в заявлении.Как сообщает агентство Рейтер, датский премьер Метте Фредериксен отметил, что соглашение не связано с ситуацией вокруг Украины, переговоры о нем велись уже давно. Политик также заявил, что новое соглашение может предусматривать размещение военных США в Дании.
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в мире, сша, дания, метте фредериксен, нато
16:51 10.02.2022 (обновлено: 18:08 10.02.2022)
В Копенгагене обсуждают размещение американских военных в Дании
Дания и США обсуждают оборонное соглашение, разрешающее размещать американских военных