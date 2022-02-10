https://ria.ru/20220210/dalnoboyschiki-1771980616.html

Полиция Вашингтона сообщила, что готовится к протестам дальнобойщиков

Полиция Вашингтона сообщила, что готовится к протестам дальнобойщиков - РИА Новости, 10.02.2022

Полиция Вашингтона сообщила, что готовится к протестам дальнобойщиков

Полиция Вашингтона располагает информацией о готовящихся в начале марта в столичном регионе акциях протеста дальнобойщиков, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T02:50

2022-02-10T02:50

2022-02-10T02:50

в мире

вашингтон (город)

канада

оттава

министерство внутренней безопасности сша

сша

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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Полиция Вашингтона располагает информацией о готовящихся в начале марта в столичном регионе акциях протеста дальнобойщиков, заявил РИА Новости представитель столичной полиции.В среду портал Yahoo News сообщил, что министерство внутренней безопасности США уведомило правоохранительные органы о планируемых в стране акциях протеста водителей грузовиков против коронавирусных ограничений. Аналогичные акции продолжаются в соседней Канаде с конца января: они начались с Оттавы и впоследствии захлестнули всю страну."Мы осведомлены о возможных акциях протеста, которые могут пройти в национальном столичном регионе, включая Вашингтон, 1 марта 2022 года. На сегодняшний день никаких заявок на получение разрешения в департамент полиции не поступало", - сказал собеседник агентства.В столичной полиции подчеркнули, что, как и во всех подобных случаях, намерены осуществлять мониторинг, оценку и планирование дальнейших действий в координации с другими правоохранительными органами.

https://ria.ru/20220210/aresty-1771980433.html

вашингтон (город)

канада

оттава

сша

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в мире, вашингтон (город), канада, оттава, министерство внутренней безопасности сша, сша