https://ria.ru/20220210/byudzhet-1772044031.html

Российский бюджет в январе исполнили с профицитом

Российский бюджет в январе исполнили с профицитом - РИА Новости, 10.02.2022

Российский бюджет в январе исполнили с профицитом

Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в 124,992 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:21

2022-02-10T12:21

2022-02-10T12:23

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в 124,992 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства.Объем поступивших доходов достиг 2,089 триллиона рублей, что составляет 8,3% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 794,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовые - 1,295 триллиона рублей.Расходы бюджета были исполнены в объеме 1,964 триллиона рублей, или 8,3% к общему утвержденному годовому объему и 8,2% - к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь 1,457 триллиона рублей, или 8,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2022 год; Федеральная таможенная служба - 549,6 миллиарда рублей (8,8% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 82,298 миллиарда рублей, или 4,1% к годовому прогнозу.

https://ria.ru/20220125/chechnya-1769484979.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)