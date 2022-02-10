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Российский бюджет в январе исполнили с профицитом
Российский бюджет в январе исполнили с профицитом - РИА Новости, 10.02.2022
Российский бюджет в январе исполнили с профицитом
Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в 124,992 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:21
2022-02-10T12:21
2022-02-10T12:23
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в 124,992 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства.Объем поступивших доходов достиг 2,089 триллиона рублей, что составляет 8,3% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 794,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовые - 1,295 триллиона рублей.Расходы бюджета были исполнены в объеме 1,964 триллиона рублей, или 8,3% к общему утвержденному годовому объему и 8,2% - к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь 1,457 триллиона рублей, или 8,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2022 год; Федеральная таможенная служба - 549,6 миллиарда рублей (8,8% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 82,298 миллиарда рублей, или 4,1% к годовому прогнозу.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
12:21 10.02.2022 (обновлено: 12:23 10.02.2022)
Российский бюджет в январе исполнили с профицитом
Минфин: российский бюджет в январе исполнен с профицитом
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в 124,992 миллиарда рублей, сообщается
на сайте министерства.
Объем поступивших доходов достиг 2,089 триллиона рублей, что составляет 8,3% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 794,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовые - 1,295 триллиона рублей.
Расходы бюджета были исполнены в объеме 1,964 триллиона рублей, или 8,3% к общему утвержденному годовому объему и 8,2% - к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь 1,457 триллиона рублей, или 8,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2022 год; Федеральная таможенная служба - 549,6 миллиарда рублей (8,8% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 82,298 миллиарда рублей, или 4,1% к годовому прогнозу.