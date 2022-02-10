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Глава МИД Британии высказалась о военных силах России на границе с Украиной
Глава МИД Британии высказалась о военных силах России на границе с Украиной - РИА Новости, 10.02.2022
Глава МИД Британии высказалась о военных силах России на границе с Украиной
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что прибыла в Москву, чтобы призвать Россию к следованию дипломатическим путем вокруг ситуации на Украине. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:22
2022-02-10T11:44
лиз трасс
великобритания
нато
россия
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что прибыла в Москву, чтобы призвать Россию к следованию дипломатическим путем вокруг ситуации на Украине."Реальность такова, что мы не можем игнорировать наращивание более 100 тысяч военных на границе с Украиной, в попытке подорвать суверенитет Украины и территориальную целостность. Война на Украине будет катастрофична для россиян и украинцев и европейской безопасности", - сказал она на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Москва в ответ на утверждения Запада о том, что к Украине стянуто порядка 100 тысяч военных, заявляла, что присутствие военнослужащих связано с учениями, и подчеркивала свое суверенное право на перемещение войск по своей территории.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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лиз трасс, великобритания, нато, россия, сергей лавров, украина
11:22 10.02.2022 (обновлено: 11:44 10.02.2022)
 
Глава МИД Британии высказалась о военных силах России на границе с Украиной

Глава МИД Британии: Лондон не может игнорировать наращивание войск России у границ Украины

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГлава МИД Британии Элизабет Трасс в Москве
Глава МИД Британии Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Глава МИД Британии Элизабет Трасс в Москве
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что прибыла в Москву, чтобы призвать Россию к следованию дипломатическим путем вокруг ситуации на Украине.
"Реальность такова, что мы не можем игнорировать наращивание более 100 тысяч военных на границе с Украиной, в попытке подорвать суверенитет Украины и территориальную целостность. Война на Украине будет катастрофична для россиян и украинцев и европейской безопасности", - сказал она на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Москва в ответ на утверждения Запада о том, что к Украине стянуто порядка 100 тысяч военных, заявляла, что присутствие военнослужащих связано с учениями, и подчеркивала свое суверенное право на перемещение войск по своей территории.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
08:00
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Лиз ТрассВеликобританияНАТОРоссияСергей ЛавровУкраина
 
 
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