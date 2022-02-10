Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/bezopasnost-1772148300.html
Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Путин
Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 10.02.2022
Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Путин
Переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности продолжаются как в открытом, так и в закрытом режимах, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:52
2022-02-10T20:11
в мире
россия
сша
нато
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771581690_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_15bbd09f4d484b7ce4d90a80dd3a531b.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности продолжаются как в открытом, так и в закрытом режимах, заявил Владимир Путин."Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон", — сказал Путин после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
https://ria.ru/20220210/putin-1772139679.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771581690_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_39757d9e1d320c709a65262258eaed44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, нато, владимир путин
18:52 10.02.2022 (обновлено: 20:11 10.02.2022)
 
Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Путин

Президент Путин: Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности продолжаются как в открытом, так и в закрытом режимах, заявил Владимир Путин.
"Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон", — сказал Путин после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Не переходил на личности – Путин ответил на комментарий Зеленского о своем высказывании - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 18:16
Путин объяснил свою фразу "терпи, моя красавица"
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.
В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
3 февраля, 10:05Инфографика
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
Посмотреть
 
В миреРоссияСШАНАТОВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала