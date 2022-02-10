https://ria.ru/20220210/bezopasnost-1772148300.html
Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Путин
Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 10.02.2022
Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Путин
Переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности продолжаются как в открытом, так и в закрытом режимах, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:52
2022-02-10T18:52
2022-02-10T20:11
в мире
россия
сша
нато
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771581690_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_15bbd09f4d484b7ce4d90a80dd3a531b.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности продолжаются как в открытом, так и в закрытом режимах, заявил Владимир Путин."Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон", — сказал Путин после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
https://ria.ru/20220210/putin-1772139679.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771581690_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_39757d9e1d320c709a65262258eaed44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, нато, владимир путин
18:52 10.02.2022 (обновлено: 20:11 10.02.2022)
Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Путин
Президент Путин: Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности