https://ria.ru/20220210/bezopasnost-1772148300.html

Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Путин

Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 10.02.2022

Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Путин

Переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности продолжаются как в открытом, так и в закрытом режимах, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T18:52

2022-02-10T18:52

2022-02-10T20:11

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сша

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владимир путин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности продолжаются как в открытом, так и в закрытом режимах, заявил Владимир Путин."Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон", — сказал Путин после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220210/putin-1772139679.html

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в мире, россия, сша, нато, владимир путин