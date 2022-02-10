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Лавров заявил о необходимости отдельных ответов от стран на запрос России
Лавров заявил о необходимости отдельных ответов от стран на запрос России - РИА Новости, 10.02.2022
Лавров заявил о необходимости отдельных ответов от стран на запрос России
Если ЕС даст только коллективный ответ на запрос РФ о неделимости безопасности, разговор не получится, нужна реакция каждой страны отдельно, заявил министр... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:33
2022-02-10T13:33
2022-02-10T13:44
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
лиз трасс
россия
евросоюз
обсе
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Если ЕС даст только коллективный ответ на запрос РФ о неделимости безопасности, разговор не получится, нужна реакция каждой страны отдельно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Как я слышал, вместо ответов по-честному от каждой страны Евросоюз хочет сделать коллективную бумагу, где все нюансы национальных позиций будут нивелированы. Я убежден, что в этом случае разговор у нас не получится. Тогда будем, наверное, думать, как из этой ситуации выходить", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.Ранее Лавров направил письма странам-членам ОБСЕ с просьбой проинформировать, как конкретно правительство каждой страны намерено выполнять обязательство по неделимости безопасности на практике в современных условиях, а также дать ответ на вопрос о том, как партнеры РФ понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности.
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лиз трасс, россия, евросоюз, обсе
13:33 10.02.2022 (обновлено: 13:44 10.02.2022)
Лавров заявил о необходимости отдельных ответов от стран на запрос России
Лавров заявил о необходимости отдельных ответов от стран на запрос России по безопасности