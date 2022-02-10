https://ria.ru/20220210/bezopasnost-1772064018.html

Лавров заявил о необходимости отдельных ответов от стран на запрос России

Лавров заявил о необходимости отдельных ответов от стран на запрос России - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров заявил о необходимости отдельных ответов от стран на запрос России

Если ЕС даст только коллективный ответ на запрос РФ о неделимости безопасности, разговор не получится, нужна реакция каждой страны отдельно, заявил министр... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:33

2022-02-10T13:33

2022-02-10T13:44

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

лиз трасс

россия

евросоюз

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052208_0:3:2978:1678_1920x0_80_0_0_1a019dad26c67548c43bb5ad586440a9.jpg

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Если ЕС даст только коллективный ответ на запрос РФ о неделимости безопасности, разговор не получится, нужна реакция каждой страны отдельно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Как я слышал, вместо ответов по-честному от каждой страны Евросоюз хочет сделать коллективную бумагу, где все нюансы национальных позиций будут нивелированы. Я убежден, что в этом случае разговор у нас не получится. Тогда будем, наверное, думать, как из этой ситуации выходить", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.Ранее Лавров направил письма странам-членам ОБСЕ с просьбой проинформировать, как конкретно правительство каждой страны намерено выполнять обязательство по неделимости безопасности на практике в современных условиях, а также дать ответ на вопрос о том, как партнеры РФ понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности.

https://ria.ru/20220210/bezopasnost-1771999023.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лиз трасс, россия, евросоюз, обсе