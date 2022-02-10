09:14 10.02.2022 (обновлено: 13:29 10.02.2022)
Путин призвал добиваться от США и НАТО юридически закрепленных гарантий
Президент Путин призвал добиваться от НАТО юридически закрепленных гарантий безопасности
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что МИД имеет славную историю верного служения родине и защиты ее интересов на международной арене, а сегодня отечественные дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг.
Президент отметил, что МИД имеет славную историю верного служения родине и защиты ее интересов на международной арене, а сегодня отечественные дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг.
Он подчеркнул, что во многом благодаря их усилиям развиваются взаимовыгодные связи с зарубежными партнерами на всех континентах. По словам главы государства, дипломатия помогает отстаивать права граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а также играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны.
"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", — сказано в послании.
"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", — сказано в послании.
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Помимо этого, по мнению Путина, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка.
Президент выразил уверенность, что МИД будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене.
"Искренне желаю вам успехов в работе, а уважаемым ветеранам дипломатической службы — доброго здоровья и всего самого наилучшего", — добавил российский лидер.
В конце 2021-го Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали все главные пункты.
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