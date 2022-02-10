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Россияне заняли первое место по турпотоку в зимнюю Анталью

Россияне заняли первое место по турпотоку в зимнюю Анталью - РИА Новости, 10.02.2022

Россияне заняли первое место по турпотоку в зимнюю Анталью

По данным департамента культуры и туризма Антальи, в январе 2022 года в эту курортную провинцию Турции приехали 117 818 иностранных граждан, и больше всего... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T19:31

2022-02-10T19:31

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. По данным департамента культуры и туризма Антальи, в январе 2022 года в эту курортную провинцию Турции приехали 117 818 иностранных граждан, и больше всего среди них было россиян, сообщает АТОР.В турпотоке первое место с долей 36,7 процента заняли соотечественники: их было 43 219 человек.По сравнению с январем 2021 года (тогда сюда приехали 36 352 россиянина) турпоток на курорты этой провинции вырос на 18,9 процента. Но тогда доля соотечественников среди иностранцев в январской Анталье была более чем вдвое больше – 77,3 процента, то есть более чем три четверти всех отдыхающих.В начале 2022 года в Анталье также "отметились" немцы (второе место по объему турпотока, 22 038 туристов) и англичане (третье, 5 987 человек).

https://ria.ru/20220207/turtsiya-1771466692.html

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