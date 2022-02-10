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Военно-морская академия имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова
Военно-морская академия имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова - РИА Новости, 10.02.2022
Военно-морская академия имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова
Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" (ВУНЦ ВМФ "Военно-морская... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T00:36
2022-02-10T00:36
справки
безопасность
образование
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Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" (ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия") представляет собой мощный сбалансированный образовательно-научный комплекс, образованный путем присоединения к Военно-морской академии в 2009 году всех военно-морских учебных заведений и трех центральных научно-исследовательских институтов. Функции и полномочия учредителя в отношении академии осуществляет министерство обороны Российской Федерации. Свою историю ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", как и все военно-морское образование в России, ведет от Школы математических и навигацких наук (Навигацкой школы), основанной в Москве по указу Петра I 25 января (14 января по старому стилю) 1701 года. В 1715 году в Санкт-Петербурге (в1924-1999 годах – Ленинград) на базе старших классов Навигацкой школы была основана Морская академия (Академия морской гвардии), которую в 1752 году преобразовали в Морской кадетский корпус. 9 февраля (28 января по старому стилю) 1827 года в Петербурге при Морском кадетском корпусе был создан Офицерский класс, от которого берет свое начало академическое военно-морское образование в России. В 1862 году император Александр II преобразовал Офицерский класс в Академический курс морских наук, а в 1877 году – в Николаевскую морскую академию. До 1910 года, когда академия стала самостоятельным образовательным и научным учреждением, она находилась при Морском корпусе. В 1910 году императором Николаем II были утверждены новые Устав и Положение о Морской академии. В первой статье положения было написано: "Николаевская морская академия принадлежит к разряду высших учебных заведений и имеет своим предназначением дать обучающимся в ней офицерам высшее военно-морское образование и высшее специальное техническое образование, соответствующее современным требованиям военно-морской службы".С начала Первой мировой войны (1914-1918) и до 1916 года учебные занятия в академии не велись. Слушатели возобновленного набора 1916 года были выпущены в 1918 году. Многие выпускники Николаевской морской академии внесли значительный вклад в величие и процветание России, содействовали утверждению ее мировой славы. К их числу относятся выдающиеся русские флотоводцы и герои морских сражений (адмиралы Александр Русин, Николай фон Эссен, Николай Яковлев, капитан 1-го ранга Николай Юнг и другие), первооткрыватели, чьи имена носят географические объекты по всему Земному шару (генерал Корпуса гидрографов Андрей Вилькицкий, контр-адмирал Борис Вилькицкий, адмирал Геннадий Невельской, генерал-лейтенант Юлий Шокальский), инженеры и конструкторы, которые внесли значительный вклад в развитие науки и техники (Борис Голицын, генерал майор Николай Кладо, генерал-лейтенант Юлиан Шиманский, генералы флота Алексей Крылов и Михаил Рыкачев), а также многие другие. После Октябрьской революции 1917 года и объявления декрета о создании Рабоче-Крестьянского Красного Флота в 1918 году деятельность академии была прекращена до особого распоряжения из-за несоответствия существовавшего к тому времени формата ее деятельности новым задачам и текущему состоянию флота. С 1919 года на военно-морском отделе академии занятия начались на постоянной основе. В 1922 году академию переименовали в Военно-морскую академию Рабоче-Крестьянского Красного Флота. В 1931 году ей присвоили имя Климента Ворошилова. В 1940 году приказом Народного комиссара ВМФ СССР годовым праздником академии назначен день 10 февраля. Многие ее выпускники 1930-х годов стали гордостью флота и страны – адмиралы флота Советского Союза Сергей Горшков, Иван Исаков и Николай Кузнецов, адмиралы Павел Абанькин и Владимир Алафузов, инженер-контр-адмирал Андрей Редькин и другие. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) академия была эвакуирована вначале в Астрахань, а затем в Самарканд и только во второй половине 1944 года возвратилась в Ленинград. В 1945 году на базе инженерно-технических факультетов академии была создана Военно-морская академия кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова. В 1960 году в связи с сокращением численности вооруженных сил страны обе академии были объединены в одну, которая стала именоваться Военно-морской академией. В 1976 году академии присвоили имя маршала Советского Союза Андрея Гречко, а в 1990 году ее переименовали в Военно-морскую академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. За успехи в деле подготовки высококвалифицированных офицерских кадров и руководящих офицерских кадров Военно-морская академия награждена орденами Ленина (1944), Ушакова I степени (1968), Октябрьской революции (1977). Придание военно-морскому образованию и науке нового облика на рубеже 2010-2020-х годов было реализовано путем присоединения к Военно-морской академии в 2009 году всех военно-морских учебных заведений высшего профессионального образования и трех центральных научно-исследовательских институтов. В том же году были созданы филиалы ВУНЦ ВМФ в городах Владивосток, Калининград, Санкт-Петербург (город Пушкин), Санкт-Петербург (город Петродворец), Санкт-Петербург (пять филиалов). С 2012 года в состав ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" включили учебные центры по подготовке подводников в городе Обнинске Калужской области и городе Сосновый Бор Ленинградской области, а часть филиалов переименовали в военные институты. С сентября 2012 года началось присоединение к ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" Научно-исследовательского управления (морской авиации) 4-го Центрального НИИ министерства обороны РФ. Каждое из структурных подразделений ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" внесло весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, имеет свою уникальную историю и хранит собственные традиции. У каждого из них есть и свой годовой праздник, день рождения. Однако решением ученого совета ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" от 25 января 2012 года день 10 февраля установлен в качестве годового праздника всего Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота. В 2013 году ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", находящийся в подчинение департамента образования министерства обороны РФ, был подчинен главнокомандующему ВМФ. В 2014 году филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (Владивосток) переименовали в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова, и оно стало самостоятельным военно-учебным заведением.В настоящее время в структуру ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" входят Военный институт (военно-морской), Военный институт (военно-морской политехнический), филиал в Калининграде, Центр подготовки иностранных военнослужащих, Военный институт (дополнительного профессионального образования), Научно-исследовательский институт (кораблестроения и вооружения ВМФ), Научно-исследовательский институт (оперативно-стратегических исследований), Научно-исследовательский институт (спасания и подводных технологий), Учебный центр в городе Сосновый бор, Учебный центр в городе Обнинск, факультет (командно-штабной), факультет (командно-инженерный), научная рота. Военно-морские институты обеспечивают полную военно-профессиональную подготовку офицеров по нескольким специальностям. На их факультетах среднего профессионального образования осуществляется подготовка профессиональных старшин по нескольким специальностям. Командиров кораблей, флагманских специалистов соединений ВМФ целенаправленно готовят в Военном институте (дополнительного профессионального образования). Подготовку офицеров высшего военного оперативно-тактического уровня ведут командно-штабной и командно-инженерный факультеты. ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" обеспечивает также профессиональную переподготовку увольняемых в запас военнослужащих по целому ряду гражданских специальностей. Сегодня ВУНЦ ВМФ полностью укомплектовывает Военно-Морской Флот высококвалифицированными кадрами, а программы подготовки специалистов учитывают сегодняшнее и перспективное развитие ВМФ и оснащение его надводными кораблями и подводными лодками нового поколения. Центр помимо подготовки кадров осуществляет военно-научное сопровождение работ по созданию всех новых типов подводных лодок, надводных кораблей и систем вооружения. На протяжении ряда лет это наблюдалось при появлении атомных подводных лодок типа "Ясень", "Борей", фрегатов, корветов, новых судов обеспечения, ракетных комплексов "Булава" и "Калибр" и других, а также образцов вооружения и военной техники межвидового значения. Эта многогранная деятельность ведется при тесном взаимодействии с сотнями предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, Российской академии наук и другими. Представители ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" на постоянной основе принимают участие во всех основных мероприятиях стратегической, оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации (Военно-Морского Флота). Начальник академии – вице-адмирал Виктор Соколов. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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справки, безопасность, образование
00:36 10.02.2022
 

Военно-морская академия имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКурсанты ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова" на церемонии принятия Военной присяги на крейсере 1-го ранга "Аврора" в Санкт-Петербурге
Курсанты ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова на церемонии принятия Военной присяги на крейсере 1-го ранга Аврора в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" (ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия") представляет собой мощный сбалансированный образовательно-научный комплекс, образованный путем присоединения к Военно-морской академии в 2009 году всех военно-морских учебных заведений и трех центральных научно-исследовательских институтов.
Функции и полномочия учредителя в отношении академии осуществляет министерство обороны Российской Федерации.
Свою историю ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", как и все военно-морское образование в России, ведет от Школы математических и навигацких наук (Навигацкой школы), основанной в Москве по указу Петра I 25 января (14 января по старому стилю) 1701 года. В 1715 году в Санкт-Петербурге (в1924-1999 годах – Ленинград) на базе старших классов Навигацкой школы была основана Морская академия (Академия морской гвардии), которую в 1752 году преобразовали в Морской кадетский корпус.
9 февраля (28 января по старому стилю) 1827 года в Петербурге при Морском кадетском корпусе был создан Офицерский класс, от которого берет свое начало академическое военно-морское образование в России. В 1862 году император Александр II преобразовал Офицерский класс в Академический курс морских наук, а в 1877 году – в Николаевскую морскую академию. До 1910 года, когда академия стала самостоятельным образовательным и научным учреждением, она находилась при Морском корпусе. В 1910 году императором Николаем II были утверждены новые Устав и Положение о Морской академии. В первой статье положения было написано: "Николаевская морская академия принадлежит к разряду высших учебных заведений и имеет своим предназначением дать обучающимся в ней офицерам высшее военно-морское образование и высшее специальное техническое образование, соответствующее современным требованиям военно-морской службы".
С начала Первой мировой войны (1914-1918) и до 1916 года учебные занятия в академии не велись. Слушатели возобновленного набора 1916 года были выпущены в 1918 году.

Многие выпускники Николаевской морской академии внесли значительный вклад в величие и процветание России, содействовали утверждению ее мировой славы. К их числу относятся выдающиеся русские флотоводцы и герои морских сражений (адмиралы Александр Русин, Николай фон Эссен, Николай Яковлев, капитан 1-го ранга Николай Юнг и другие), первооткрыватели, чьи имена носят географические объекты по всему Земному шару (генерал Корпуса гидрографов Андрей Вилькицкий, контр-адмирал Борис Вилькицкий, адмирал Геннадий Невельской, генерал-лейтенант Юлий Шокальский), инженеры и конструкторы, которые внесли значительный вклад в развитие науки и техники (Борис Голицын, генерал майор Николай Кладо, генерал-лейтенант Юлиан Шиманский, генералы флота Алексей Крылов и Михаил Рыкачев), а также многие другие.
После Октябрьской революции 1917 года и объявления декрета о создании Рабоче-Крестьянского Красного Флота в 1918 году деятельность академии была прекращена до особого распоряжения из-за несоответствия существовавшего к тому времени формата ее деятельности новым задачам и текущему состоянию флота.
С 1919 года на военно-морском отделе академии занятия начались на постоянной основе.
В 1922 году академию переименовали в Военно-морскую академию Рабоче-Крестьянского Красного Флота. В 1931 году ей присвоили имя Климента Ворошилова.
В 1940 году приказом Народного комиссара ВМФ СССР годовым праздником академии назначен день 10 февраля.
Многие ее выпускники 1930-х годов стали гордостью флота и страны – адмиралы флота Советского Союза Сергей Горшков, Иван Исаков и Николай Кузнецов, адмиралы Павел Абанькин и Владимир Алафузов, инженер-контр-адмирал Андрей Редькин и другие.
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) академия была эвакуирована вначале в Астрахань, а затем в Самарканд и только во второй половине 1944 года возвратилась в Ленинград.
В 1945 году на базе инженерно-технических факультетов академии была создана Военно-морская академия кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова.
В 1960 году в связи с сокращением численности вооруженных сил страны обе академии были объединены в одну, которая стала именоваться Военно-морской академией. В 1976 году академии присвоили имя маршала Советского Союза Андрея Гречко, а в 1990 году ее переименовали в Военно-морскую академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.
За успехи в деле подготовки высококвалифицированных офицерских кадров и руководящих офицерских кадров Военно-морская академия награждена орденами Ленина (1944), Ушакова I степени (1968), Октябрьской революции (1977).
Придание военно-морскому образованию и науке нового облика на рубеже 2010-2020-х годов было реализовано путем присоединения к Военно-морской академии в 2009 году всех военно-морских учебных заведений высшего профессионального образования и трех центральных научно-исследовательских институтов. В том же году были созданы филиалы ВУНЦ ВМФ в городах Владивосток, Калининград, Санкт-Петербург (город Пушкин), Санкт-Петербург (город Петродворец), Санкт-Петербург (пять филиалов). С 2012 года в состав ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" включили учебные центры по подготовке подводников в городе Обнинске Калужской области и городе Сосновый Бор Ленинградской области, а часть филиалов переименовали в военные институты. С сентября 2012 года началось присоединение к ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" Научно-исследовательского управления (морской авиации) 4-го Центрального НИИ министерства обороны РФ.
Каждое из структурных подразделений ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" внесло весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, имеет свою уникальную историю и хранит собственные традиции. У каждого из них есть и свой годовой праздник, день рождения. Однако решением ученого совета ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" от 25 января 2012 года день 10 февраля установлен в качестве годового праздника всего Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота.

В 2013 году ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", находящийся в подчинение департамента образования министерства обороны РФ, был подчинен главнокомандующему ВМФ.
В 2014 году филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (Владивосток) переименовали в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова, и оно стало самостоятельным военно-учебным заведением.
В настоящее время в структуру ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" входят Военный институт (военно-морской), Военный институт (военно-морской политехнический), филиал в Калининграде, Центр подготовки иностранных военнослужащих, Военный институт (дополнительного профессионального образования), Научно-исследовательский институт (кораблестроения и вооружения ВМФ), Научно-исследовательский институт (оперативно-стратегических исследований), Научно-исследовательский институт (спасания и подводных технологий), Учебный центр в городе Сосновый бор, Учебный центр в городе Обнинск, факультет (командно-штабной), факультет (командно-инженерный), научная рота.
Военно-морские институты обеспечивают полную военно-профессиональную подготовку офицеров по нескольким специальностям. На их факультетах среднего профессионального образования осуществляется подготовка профессиональных старшин по нескольким специальностям. Командиров кораблей, флагманских специалистов соединений ВМФ целенаправленно готовят в Военном институте (дополнительного профессионального образования). Подготовку офицеров высшего военного оперативно-тактического уровня ведут командно-штабной и командно-инженерный факультеты.
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" обеспечивает также профессиональную переподготовку увольняемых в запас военнослужащих по целому ряду гражданских специальностей.
Сегодня ВУНЦ ВМФ полностью укомплектовывает Военно-Морской Флот высококвалифицированными кадрами, а программы подготовки специалистов учитывают сегодняшнее и перспективное развитие ВМФ и оснащение его надводными кораблями и подводными лодками нового поколения. Центр помимо подготовки кадров осуществляет военно-научное сопровождение работ по созданию всех новых типов подводных лодок, надводных кораблей и систем вооружения. На протяжении ряда лет это наблюдалось при появлении атомных подводных лодок типа "Ясень", "Борей", фрегатов, корветов, новых судов обеспечения, ракетных комплексов "Булава" и "Калибр" и других, а также образцов вооружения и военной техники межвидового значения. Эта многогранная деятельность ведется при тесном взаимодействии с сотнями предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, Российской академии наук и другими.
Представители ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" на постоянной основе принимают участие во всех основных мероприятиях стратегической, оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации (Военно-Морского Флота).
Начальник академии – вице-адмирал Виктор Соколов.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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