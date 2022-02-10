Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/afganistan-1772125379.html
Нарышкин заявил о позитивной роли западной коалиции в Афганистане
Нарышкин заявил о позитивной роли западной коалиции в Афганистане - РИА Новости, 10.02.2022
Нарышкин заявил о позитивной роли западной коалиции в Афганистане
Присутствие США и всей западной коалиции в Афганистане купировало часть угроз и дало некоторую передышку России и ее соседям, заявил глава Службы внешней... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:20
2022-02-10T17:20
в мире
россия
афганистан
московский комсомолец
сергей нарышкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773986_0:239:3197:2037_1920x0_80_0_0_0667f01cd7a62405f1e1a9abf8cde473.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Присутствие США и всей западной коалиции в Афганистане купировало часть угроз и дало некоторую передышку России и ее соседям, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Присутствие войск коалиции в течение 2000–2020 годов, несомненно, купировало некоторые угрозы со стороны территории Афганистана и дало некоторую передышку России и среднеазиатским странам постсоветского пространства. Сейчас трудно уверенно предсказать, какие еще угрозы для России могут принести кардинальные изменения в ключевой стране региона", - сказал Нарышкин в интервью газете "Московский комсомолец".В то же время он подчеркнул, что уход американских войск из Афганистана даже сами американцы и их союзники признали "позорным, паническим бегством"."И для этого есть все основания. Американские войска и военные контингенты союзной коалиции за 20 лет оккупации страны не смогли достичь практически ни одной цели, ради которой вводились войска. Исламские радикалы вольготно чувствуют себя в этой стране", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20211013/afganistan-1754386068.html
россия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773986_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6e3a1c3684357ed8aaf2bb8322da3665.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, афганистан, московский комсомолец, сергей нарышкин
17:20 10.02.2022
 
Нарышкин заявил о позитивной роли западной коалиции в Афганистане

Глава СВР Нарышкин о позитивной роли коалиции в Афганистане: у России была передышка

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Присутствие США и всей западной коалиции в Афганистане купировало часть угроз и дало некоторую передышку России и ее соседям, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Присутствие войск коалиции в течение 2000–2020 годов, несомненно, купировало некоторые угрозы со стороны территории Афганистана и дало некоторую передышку России и среднеазиатским странам постсоветского пространства. Сейчас трудно уверенно предсказать, какие еще угрозы для России могут принести кардинальные изменения в ключевой стране региона", - сказал Нарышкин в интервью газете "Московский комсомолец".
В то же время он подчеркнул, что уход американских войск из Афганистана даже сами американцы и их союзники признали "позорным, паническим бегством".
"И для этого есть все основания. Американские войска и военные контингенты союзной коалиции за 20 лет оккупации страны не смогли достичь практически ни одной цели, ради которой вводились войска. Исламские радикалы вольготно чувствуют себя в этой стране", - сказал Нарышкин.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября 2021, 14:55Захват власти в Афганистане талибами
Нарышкин назвал уход США из Афганистана концом однополярного мира
 
В миреРоссияАфганистанМосковский комсомолецСергей Нарышкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала