https://ria.ru/20220210/afganistan-1772125379.html

Нарышкин заявил о позитивной роли западной коалиции в Афганистане

Нарышкин заявил о позитивной роли западной коалиции в Афганистане - РИА Новости, 10.02.2022

Нарышкин заявил о позитивной роли западной коалиции в Афганистане

Присутствие США и всей западной коалиции в Афганистане купировало часть угроз и дало некоторую передышку России и ее соседям, заявил глава Службы внешней... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:20

2022-02-10T17:20

2022-02-10T17:20

в мире

россия

афганистан

московский комсомолец

сергей нарышкин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Присутствие США и всей западной коалиции в Афганистане купировало часть угроз и дало некоторую передышку России и ее соседям, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Присутствие войск коалиции в течение 2000–2020 годов, несомненно, купировало некоторые угрозы со стороны территории Афганистана и дало некоторую передышку России и среднеазиатским странам постсоветского пространства. Сейчас трудно уверенно предсказать, какие еще угрозы для России могут принести кардинальные изменения в ключевой стране региона", - сказал Нарышкин в интервью газете "Московский комсомолец".В то же время он подчеркнул, что уход американских войск из Афганистана даже сами американцы и их союзники признали "позорным, паническим бегством"."И для этого есть все основания. Американские войска и военные контингенты союзной коалиции за 20 лет оккупации страны не смогли достичь практически ни одной цели, ради которой вводились войска. Исламские радикалы вольготно чувствуют себя в этой стране", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20211013/afganistan-1754386068.html

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в мире, россия, афганистан, московский комсомолец, сергей нарышкин