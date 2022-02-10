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Нарышкин заявил о позитивной роли западной коалиции в Афганистане
Нарышкин заявил о позитивной роли западной коалиции в Афганистане - РИА Новости, 10.02.2022
Нарышкин заявил о позитивной роли западной коалиции в Афганистане
Присутствие США и всей западной коалиции в Афганистане купировало часть угроз и дало некоторую передышку России и ее соседям, заявил глава Службы внешней... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:20
2022-02-10T17:20
2022-02-10T17:20
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афганистан
московский комсомолец
сергей нарышкин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Присутствие США и всей западной коалиции в Афганистане купировало часть угроз и дало некоторую передышку России и ее соседям, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Присутствие войск коалиции в течение 2000–2020 годов, несомненно, купировало некоторые угрозы со стороны территории Афганистана и дало некоторую передышку России и среднеазиатским странам постсоветского пространства. Сейчас трудно уверенно предсказать, какие еще угрозы для России могут принести кардинальные изменения в ключевой стране региона", - сказал Нарышкин в интервью газете "Московский комсомолец".В то же время он подчеркнул, что уход американских войск из Афганистана даже сами американцы и их союзники признали "позорным, паническим бегством"."И для этого есть все основания. Американские войска и военные контингенты союзной коалиции за 20 лет оккупации страны не смогли достичь практически ни одной цели, ради которой вводились войска. Исламские радикалы вольготно чувствуют себя в этой стране", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20211013/afganistan-1754386068.html
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в мире, россия, афганистан, московский комсомолец, сергей нарышкин
Нарышкин заявил о позитивной роли западной коалиции в Афганистане
Глава СВР Нарышкин о позитивной роли коалиции в Афганистане: у России была передышка