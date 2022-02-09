https://ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771950352.html
В Минздраве назвали состояние Жириновского стабильным
В Минздраве назвали состояние Жириновского стабильным - РИА Новости, 09.02.2022
В Минздраве назвали состояние Жириновского стабильным
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:32
2022-02-09T19:32
2022-02-09T23:56
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава."Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметили в ведомстве.В министерстве добавили, что политик находится в московской Центральной клинической больнице с 2 февраля, ему оказывают всю необходимую помощь. Там также заявили, что у него омикрон-штамм COVID-19.В управделами президента, в ведении которого находится медучреждение, эту информацию подтвердили.Ранее в СМИ появлялась информация, что Жириновский в критическом состоянии и его пришлось подключить к аппарату ИВЛ.
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политика, здоровье - общество, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:32 09.02.2022 (обновлено: 23:56 09.02.2022)
В Минздраве назвали состояние Жириновского стабильным
Минздрав подтвердил, что лидер ЛДПР Жириновский находится в больнице с "омикроном"