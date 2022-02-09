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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771950352.html
В Минздраве назвали состояние Жириновского стабильным
В Минздраве назвали состояние Жириновского стабильным - РИА Новости, 09.02.2022
В Минздраве назвали состояние Жириновского стабильным
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:32
2022-02-09T23:56
распространение коронавируса
политика
здоровье - общество
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава."Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметили в ведомстве.В министерстве добавили, что политик находится в московской Центральной клинической больнице с 2 февраля, ему оказывают всю необходимую помощь. Там также заявили, что у него омикрон-штамм COVID-19.В управделами президента, в ведении которого находится медучреждение, эту информацию подтвердили.Ранее в СМИ появлялась информация, что Жириновский в критическом состоянии и его пришлось подключить к аппарату ИВЛ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771922451.html
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политика, здоровье - общество, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:32 09.02.2022 (обновлено: 23:56 09.02.2022)
 
В Минздраве назвали состояние Жириновского стабильным

Минздрав подтвердил, что лидер ЛДПР Жириновский находится в больнице с "омикроном"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Жириновский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава.
"Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметили в ведомстве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения выставки Мир тела - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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В министерстве добавили, что политик находится в московской Центральной клинической больнице с 2 февраля, ему оказывают всю необходимую помощь. Там также заявили, что у него омикрон-штамм COVID-19.
В управделами президента, в ведении которого находится медучреждение, эту информацию подтвердили.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Жириновский в критическом состоянии и его пришлось подключить к аппарату ИВЛ.
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