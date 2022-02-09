https://ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771937388.html
Жириновского подключили к ИВЛ
Жириновского подключили к ИВЛ, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2022
Жириновского подключили к ИВЛ
Госпитализированного с коронавирусом лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ, сообщил Ura.ru со ссылкой РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:43
2022-02-09T18:43
2022-02-09T19:22
владимир жириновский
политика
здоровье - общество
коронавирус в россии
лдпр
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Госпитализированного с коронавирусом лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ, сообщил Ura.ru со ссылкой на источники.Других подробностей о состоянии парламентария собеседник портала не сообщил.Источник РБК, в свою очередь, заявил, что состояние политика критическое.Ранее источник РИА Новости сообщил о госпитализации 75-летнего политика в Центральную клиническую больницу управделами президента. При этом в самом учреждении отказались от комментариев.Позднее СМИ сообщили, что у Жириновского омикрон-штамм COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771922451.html
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владимир жириновский, политика, здоровье - общество, коронавирус в россии, лдпр
18:43 09.02.2022 (обновлено: 19:22 09.02.2022)
Жириновского подключили к ИВЛ, сообщили СМИ
Ura.ru: госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Жириновского подключили к ИВЛ