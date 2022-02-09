https://ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771937388.html

Жириновского подключили к ИВЛ

Жириновского подключили к ИВЛ, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2022

Жириновского подключили к ИВЛ

Госпитализированного с коронавирусом лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ, сообщил Ura.ru со ссылкой РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:43

2022-02-09T18:43

2022-02-09T19:22

владимир жириновский

политика

здоровье - общество

коронавирус в россии

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771873713_0:172:3090:1910_1920x0_80_0_0_678705e2f109fea812c5b05acc806cb7.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Госпитализированного с коронавирусом лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ, сообщил Ura.ru со ссылкой на источники.Других подробностей о состоянии парламентария собеседник портала не сообщил.Источник РБК, в свою очередь, заявил, что состояние политика критическое.Ранее источник РИА Новости сообщил о госпитализации 75-летнего политика в Центральную клиническую больницу управделами президента. При этом в самом учреждении отказались от комментариев.Позднее СМИ сообщили, что у Жириновского омикрон-штамм COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771922451.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир жириновский, политика, здоровье - общество, коронавирус в россии, лдпр