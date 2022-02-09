https://ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771847950.html
В ЛДПР опровергли сообщения о госпитализации Жириновского
В ЛДПР опровергли сообщения о госпитализации Жириновского - РИА Новости, 09.02.2022
В ЛДПР опровергли сообщения о госпитализации Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать, заявили РИА Новости в пресс-службе партии, комментируя сообщения про госпитализацию РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:14
2022-02-09T12:14
2022-02-09T12:36
лдпр
владимир жириновский
политика
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать, заявили РИА Новости в пресс-службе партии, комментируя сообщения про госпитализацию политика. Ранее появились сообщения о госпитализации лидера ЛДПР."Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать", - сказали в пресс-службе партии.
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лдпр, владимир жириновский, политика, здоровье - общество
12:14 09.02.2022 (обновлено: 12:36 09.02.2022)
В ЛДПР опровергли сообщения о госпитализации Жириновского
ЛДПР: Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать