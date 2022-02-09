https://ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771847950.html

В ЛДПР опровергли сообщения о госпитализации Жириновского

В ЛДПР опровергли сообщения о госпитализации Жириновского - РИА Новости, 09.02.2022

В ЛДПР опровергли сообщения о госпитализации Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать, заявили РИА Новости в пресс-службе партии, комментируя сообщения про госпитализацию РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:14

2022-02-09T12:14

2022-02-09T12:36

лдпр

владимир жириновский

политика

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать, заявили РИА Новости в пресс-службе партии, комментируя сообщения про госпитализацию политика. Ранее появились сообщения о госпитализации лидера ЛДПР."Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать", - сказали в пресс-службе партии.

https://ria.ru/20211215/vaktsinatsiya-1763861472.html

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лдпр, владимир жириновский, политика, здоровье - общество