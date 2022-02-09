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В ЛДПР опровергли сообщения о госпитализации Жириновского
В ЛДПР опровергли сообщения о госпитализации Жириновского - РИА Новости, 09.02.2022
В ЛДПР опровергли сообщения о госпитализации Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать, заявили РИА Новости в пресс-службе партии, комментируя сообщения про госпитализацию РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:14
2022-02-09T12:36
лдпр
владимир жириновский
политика
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать, заявили РИА Новости в пресс-службе партии, комментируя сообщения про госпитализацию политика. Ранее появились сообщения о госпитализации лидера ЛДПР."Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать", - сказали в пресс-службе партии.
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лдпр, владимир жириновский, политика, здоровье - общество
12:14 09.02.2022 (обновлено: 12:36 09.02.2022)
 
В ЛДПР опровергли сообщения о госпитализации Жириновского

ЛДПР: Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать, заявили РИА Новости в пресс-службе партии, комментируя сообщения про госпитализацию политика. Ранее появились сообщения о госпитализации лидера ЛДПР.
"Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать", - сказали в пресс-службе партии.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 15:24Распространение коронавируса
Жириновский в седьмой раз привился от COVID-19
 
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