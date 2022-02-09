https://ria.ru/20220209/zdravookhranenie-1771871944.html

Глава ЕАО объявил начальнику депздрава неполное служебное соответствие

Глава ЕАО объявил начальнику депздрава неполное служебное соответствие - РИА Новости, 09.02.2022

Глава ЕАО объявил начальнику депздрава неполное служебное соответствие

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн объявил начальнику департамента здравоохранения Андрею Лебедеву неполное служебное... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:58

2022-02-09T13:58

2022-02-09T13:58

общество

здоровье - общество

алексей чекунков

россия

дальний восток

еврейская автономная область

ростислав гольдштейн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693944_0:0:2759:1552_1920x0_80_0_0_5ccaaf3309ecd5f44c1f2a2fb49079ab.jpg

ХАБАРОВСК, 9 фев - РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн объявил начальнику департамента здравоохранения Андрею Лебедеву неполное служебное соответствие за провал в освоении федерального финансирования, сообщает областное правительство.Глава области на совещании в среду подверг резкой критике работу департамента здравоохранения автономии в части освоения федеральных средств в прошлом году. Речь шла о единой дальневосточной субсидии и плане по развитию центров экономического роста. Общая сумма финансирования составила 1 миллиард рублей, уточнили областные власти."За каждой цифрой вашего отчёта стоит человек, который не получил медицинскую помощь в полном объёме и надлежащего качества. По итогам работы за минувший год объявляю вам неполное служебное соответствие", – обратился Гольдштейн к Лебедеву на совещании.Отмечается, что из 12 подведомственных направлений деятельности депздрава на 100% исполнены только четыре: ввод в эксплуатацию дизельной электростанции в областной больнице, замена нескольких оконных блоков там же, частичный ремонт в кульдурской амбулатории и выплата поощрения медработникам, занятым на пунктах вакцинации от COVID-19. Остальные мероприятия или не выполнены совсем, или начаты, но не закончены.Как заверили в местном кабмине, ситуация в здравоохранении региона находится на контроле властей всех уровней, в том числе и федеральных. На минувшей неделе в ЕАО с рабочим визитом прилетал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он рассказал, что на уровне Минздрава РФ готовится проект плана по стабилизации ситуации в сфере здравоохранения области. Соответствующие предложения будут рассмотрены на уровне правительства РФ в ближайшее время.

https://ria.ru/20220131/omikron-1770249964.html

https://ria.ru/20211214/bolnitsa-1763596417.html

россия

дальний восток

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, алексей чекунков, россия, дальний восток, еврейская автономная область, ростислав гольдштейн