Глава ЕАО объявил начальнику депздрава неполное служебное соответствие
Глава ЕАО Гольдштейн объявил начальнику депздрава неполное служебное соответствие
Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 фев - РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн объявил начальнику департамента здравоохранения Андрею Лебедеву неполное служебное соответствие за провал в освоении федерального финансирования, сообщает областное правительство.
Глава области на совещании в среду подверг резкой критике работу департамента здравоохранения автономии в части освоения федеральных средств в прошлом году. Речь шла о единой дальневосточной субсидии и плане по развитию центров экономического роста. Общая сумма финансирования составила 1 миллиард рублей, уточнили областные власти.
"За каждой цифрой вашего отчёта стоит человек, который не получил медицинскую помощь в полном объёме и надлежащего качества. По итогам работы за минувший год объявляю вам неполное служебное соответствие", – обратился Гольдштейн к Лебедеву на совещании.
Отмечается, что из 12 подведомственных направлений деятельности депздрава на 100% исполнены только четыре: ввод в эксплуатацию дизельной электростанции в областной больнице, замена нескольких оконных блоков там же, частичный ремонт в кульдурской амбулатории и выплата поощрения медработникам, занятым на пунктах вакцинации от COVID-19. Остальные мероприятия или не выполнены совсем, или начаты, но не закончены.
"Некоторые новые ФАПы до сих пор не подсоединены к электросетям. Не благоустроены территории двух районных больниц. Приобретённый в облбольницу компьютерный томограф не соответствует размерам помещения, в которое должен быть установлен. Глава региона отметил, что профильному органу власти неоднократно выделялись дополнительные средства, однако работы по ним выполнены не были", - констатировали в областном правительстве.
Как заверили в местном кабмине, ситуация в здравоохранении региона находится на контроле властей всех уровней, в том числе и федеральных. На минувшей неделе в ЕАО с рабочим визитом прилетал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он рассказал, что на уровне Минздрава РФ готовится проект плана по стабилизации ситуации в сфере здравоохранения области. Соответствующие предложения будут рассмотрены на уровне правительства РФ в ближайшее время.
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