https://ria.ru/20220209/zavod-1771955536.html

На Балтийском заводе планируют восстановить музей

На Балтийском заводе планируют восстановить музей - РИА Новости, 09.02.2022

На Балтийском заводе планируют восстановить музей

На Балтийском заводе планируют восстановить музей и посвятить его в том числе истории подводного кораблестроения. Об этом в ходе выступления на VIII Коллегии... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T19:58

2022-02-09T19:58

2022-02-09T20:20

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На Балтийском заводе планируют восстановить музей и посвятить его в том числе истории подводного кораблестроения. Об этом в ходе выступления на VIII Коллегии музеев военно-морской направленности рассказал директор департамента взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями АО "ОСК" Никита Пичугин.Он напомнил, что завод, которому в прошлом году исполнилось 165 лет и с которого началась история отечественного подводного флота, на данный момент не имеет собственного музея."Бесценные документы и фотографии об истории завода были утрачены в период, когда завод был в частных руках", – сказал Пичугин.В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого с 9 по 11 февраля проходит VIII Коллегия музеев военно-морской направленности. Представительный форум станет площадкой для обсуждения профессиональных вопросов и обмена опытом специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-морского флота России.

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морская держава, россия