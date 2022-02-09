https://ria.ru/20220209/zakladki-1771926711.html

"Майор" и "капитан" подрабатывали наркокурьерами. Видео

В Екатеринбурге "майора" и "капитана" задержали за закладки - РИА Новости, 09.02.2022

"Майор" и "капитан" подрабатывали наркокурьерами. Видео

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Екатеринбурга, которые распространяли наркотики в форме полицейских. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:45

2022-02-09T17:45

2022-02-09T17:53

происшествия

валерий горелых

свердловская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Екатеринбурга, которые распространяли наркотики в форме полицейских.Как уточняет портал e1.ru, подозреваемые орудовали в Пионерском районе. Местных жителей насторожило, что двое "полицейских" раскладывают что-то по округе и фотографируют, и решили вызвать настоящих сотрудников правоохранительных органов.Когда те прибыли на место, злоумышленники попытались убежать, но в итоге их поймали: больше всего силовиков рассмешили весьма высокие звания "майора" и "капитана" у наркокурьеров."Тревожное сообщение в дежурную часть полиции о двух странных личностях во дворах по улице Сулимова от граждан поступило в 13:50. На указанный адрес были оперативно направлены два наряда из Росгвардии и ППС. Один из мужчин действительно был одет в форму, похожую на форму капитана полиции, а второй — в похожую на форму майора", — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Он отметил, что задержанные находились в неадекватном состоянии, их личности уже установили: оба ранее судимы за различные преступления, среди которых — кража, грабеж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/kot-1755463576.html

свердловская область

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происшествия, валерий горелых, свердловская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)