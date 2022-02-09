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"Майор" и "капитан" подрабатывали наркокурьерами. Видео
В Екатеринбурге "майора" и "капитана" задержали за закладки - РИА Новости, 09.02.2022
"Майор" и "капитан" подрабатывали наркокурьерами. Видео
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Екатеринбурга, которые распространяли наркотики в форме полицейских. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:45
2022-02-09T17:45
2022-02-09T17:53
происшествия
валерий горелых
свердловская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Екатеринбурга, которые распространяли наркотики в форме полицейских.Как уточняет портал e1.ru, подозреваемые орудовали в Пионерском районе. Местных жителей насторожило, что двое "полицейских" раскладывают что-то по округе и фотографируют, и решили вызвать настоящих сотрудников правоохранительных органов.Когда те прибыли на место, злоумышленники попытались убежать, но в итоге их поймали: больше всего силовиков рассмешили весьма высокие звания "майора" и "капитана" у наркокурьеров."Тревожное сообщение в дежурную часть полиции о двух странных личностях во дворах по улице Сулимова от граждан поступило в 13:50. На указанный адрес были оперативно направлены два наряда из Росгвардии и ППС. Один из мужчин действительно был одет в форму, похожую на форму капитана полиции, а второй — в похожую на форму майора", — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Он отметил, что задержанные находились в неадекватном состоянии, их личности уже установили: оба ранее судимы за различные преступления, среди которых — кража, грабеж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20211020/kot-1755463576.html
свердловская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерий горелых, свердловская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
17:45 09.02.2022 (обновлено: 17:53 09.02.2022)
В Екатеринбурге "майора" и "капитана" задержали за закладки
В Екатеринбурге задержали двух переодевшихся в полицейских наркокурьеров