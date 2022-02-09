https://ria.ru/20220209/zabolevaniya-1771792105.html

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 400 миллионов

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 400 миллионов - РИА Новости, 09.02.2022

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 400 миллионов

Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 400 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T02:08

2022-02-09T02:08

2022-02-09T02:09

распространение коронавируса

в мире

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 400 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 2.00 мск среды, число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 400 244 031.За все время скончались 5 761 208 заболевших.

https://ria.ru/20220209/nasmork-1771791218.html

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2022

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в мире, коронавирус covid-19