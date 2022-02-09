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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220209/zabolevaniya-1771792105.html
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 400 миллионов
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 400 миллионов - РИА Новости, 09.02.2022
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 400 миллионов
Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 400 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T02:08
2022-02-09T02:09
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 400 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 2.00 мск среды, число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 400 244 031.За все время скончались 5 761 208 заболевших.
https://ria.ru/20220209/nasmork-1771791218.html
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в мире, коронавирус covid-19
02:08 09.02.2022 (обновлено: 02:09 09.02.2022)
 
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 400 миллионов

Университет Хопкинса: число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 400 миллионов

© AP Photo / Achilleas ChirasМедицинские работники во время транспортировки пациента с COVID-19
Медицинские работники во время транспортировки пациента с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Achilleas Chiras
Медицинские работники во время транспортировки пациента с COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 400 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По состоянию на 2.00 мск среды, число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 400 244 031.
Мужчина с носовым платком - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
02:08Распространение коронавируса
Врач рассказал, можно ли определить заражение "омикроном" по насморку
За все время скончались 5 761 208 заболевших.
 
Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19
 
 
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