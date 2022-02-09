МИД призвал Японию не допускать попыток прорыва экстремистов в посольство
МИД потребовал от властей Японии не допускать попыток прорыва экстремистов в посольство
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. МИД РФ в связи с попыткой экстремистов проникнуть на территорию посольства в Токио заявил японскому МИД протест и потребовал от властей не допускать подобных инцидентов.
"Состоявшиеся в Японии 6-7 февраля мероприятия, приуроченные к так называемому Дню северных территорий, в этом году отличались беспрецедентной разнузданностью поддерживаемых властями молодчиков, которые своими агрессивными действиями и мегафонными выкриками стремились нарушить нормальный режим функционирования посольства России в Токио. В рамках одного из эпизодов при очевидном попустительстве полиции группа экстремистов и вовсе попыталась прорваться на территорию российского диппредставительства, создав реальную угрозу для безопасности наших сотрудников. В этой связи японскому внешнеполитическому ведомству был заявлен решительный протест", - сообщил МИД РФ на своем сайте.
В ведомстве отметили, что возникает вопрос, "как соотносится столь грубое нарушение общепринятых норм дипломатической практики и игнорирование собственных международно-правовых обязательств по обеспечению работы иностранных дипмиссий с декларируемыми Японией, в том числе на авторитетных международных площадках, претензиями на "ведущие позиции" в глобальных процессах?".
"Требуем, чтобы в Токио сделали из произошедшего надлежащие выводы и предприняли исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем", - резюмировали в МИД РФ.
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