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МИД призвал Японию не допускать попыток прорыва экстремистов в посольство
МИД призвал Японию не допускать попыток прорыва экстремистов в посольство - РИА Новости, 09.02.2022
МИД призвал Японию не допускать попыток прорыва экстремистов в посольство
МИД РФ в связи с попыткой экстремистов проникнуть на территорию посольства в Токио заявил японскому МИД протест и потребовал от властей не допускать подобных... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:36
2022-02-09T17:36
в мире
япония
россия
токио
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. МИД РФ в связи с попыткой экстремистов проникнуть на территорию посольства в Токио заявил японскому МИД протест и потребовал от властей не допускать подобных инцидентов."Состоявшиеся в Японии 6-7 февраля мероприятия, приуроченные к так называемому Дню северных территорий, в этом году отличались беспрецедентной разнузданностью поддерживаемых властями молодчиков, которые своими агрессивными действиями и мегафонными выкриками стремились нарушить нормальный режим функционирования посольства России в Токио. В рамках одного из эпизодов при очевидном попустительстве полиции группа экстремистов и вовсе попыталась прорваться на территорию российского диппредставительства, создав реальную угрозу для безопасности наших сотрудников. В этой связи японскому внешнеполитическому ведомству был заявлен решительный протест", - сообщил МИД РФ на своем сайте.В ведомстве отметили, что возникает вопрос, "как соотносится столь грубое нарушение общепринятых норм дипломатической практики и игнорирование собственных международно-правовых обязательств по обеспечению работы иностранных дипмиссий с декларируемыми Японией, в том числе на авторитетных международных площадках, претензиями на "ведущие позиции" в глобальных процессах?"."Требуем, чтобы в Токио сделали из произошедшего надлежащие выводы и предприняли исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем", - резюмировали в МИД РФ.
https://ria.ru/20220208/kurily-1771683869.html
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в мире, япония, россия, токио
17:36 09.02.2022
 
МИД призвал Японию не допускать попыток прорыва экстремистов в посольство

МИД потребовал от властей Японии не допускать попыток прорыва экстремистов в посольство

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. МИД РФ в связи с попыткой экстремистов проникнуть на территорию посольства в Токио заявил японскому МИД протест и потребовал от властей не допускать подобных инцидентов.
"Состоявшиеся в Японии 6-7 февраля мероприятия, приуроченные к так называемому Дню северных территорий, в этом году отличались беспрецедентной разнузданностью поддерживаемых властями молодчиков, которые своими агрессивными действиями и мегафонными выкриками стремились нарушить нормальный режим функционирования посольства России в Токио. В рамках одного из эпизодов при очевидном попустительстве полиции группа экстремистов и вовсе попыталась прорваться на территорию российского диппредставительства, создав реальную угрозу для безопасности наших сотрудников. В этой связи японскому внешнеполитическому ведомству был заявлен решительный протест", - сообщил МИД РФ на своем сайте.
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В ведомстве отметили, что возникает вопрос, "как соотносится столь грубое нарушение общепринятых норм дипломатической практики и игнорирование собственных международно-правовых обязательств по обеспечению работы иностранных дипмиссий с декларируемыми Японией, в том числе на авторитетных международных площадках, претензиями на "ведущие позиции" в глобальных процессах?".
"Требуем, чтобы в Токио сделали из произошедшего надлежащие выводы и предприняли исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем", - резюмировали в МИД РФ.
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