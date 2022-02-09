https://ria.ru/20220209/yaponiya-1771815058.html

У японской принцессы Йоко диагностировали пневмонию

У японской принцессы Йоко диагностировали пневмонию - РИА Новости, 09.02.2022

У японской принцессы Йоко диагностировали пневмонию

Госпитализированная накануне с коронавирусом японская принцесса Йоко была переведена в больницу Университета Токио из-за выявленной пневмонии, сообщило... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:57

2022-02-09T09:57

2022-02-09T09:57

распространение коронавируса

в мире

акихито

нарухито

япония

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156038/25/1560382509_0:15:2048:1167_1920x0_80_0_0_d4542872318ddebcda6551c2133c75a3.jpg

ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Госпитализированная накануне с коронавирусом японская принцесса Йоко была переведена в больницу Университета Токио из-за выявленной пневмонии, сообщило агентство Киодо.Накануне агентство со ссылкой на Управление императорского двора заявило, что младшая дочь покойного принца Японии Томохито, 38-летняя принцесса Йоко была госпитализирована с коронавирусом в больницу при Управлении императорского двора. Позже уточнялось, что принцесса Йоко стала первым членом императорской семьи, у которой было подтверждено заражение коронавирусом. Ее сестра – принцесса Акико – получила отрицательный ПЦР-тест.Принц Томохито, приходившийся двоюродным братом почетному императору Японии Акихито, скончался 6 июня 2012 года от рака в возрасте 66 лет. До того, как почетный император Акихито добровольно не отрекся от престола, Томохито был шестым в списке наследников на Хризантемовый трон. Действующий император Нарухито взошел на Хризантемовый трон в мае 2019 года.

https://ria.ru/20211114/yaponiya-1758971267.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, акихито, нарухито, япония, коронавирус covid-19