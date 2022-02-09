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Распространение коронавируса
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У японской принцессы Йоко диагностировали пневмонию
У японской принцессы Йоко диагностировали пневмонию - РИА Новости, 09.02.2022
У японской принцессы Йоко диагностировали пневмонию
Госпитализированная накануне с коронавирусом японская принцесса Йоко была переведена в больницу Университета Токио из-за выявленной пневмонии, сообщило... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T09:57
2022-02-09T09:57
распространение коронавируса
в мире
акихито
нарухито
япония
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Госпитализированная накануне с коронавирусом японская принцесса Йоко была переведена в больницу Университета Токио из-за выявленной пневмонии, сообщило агентство Киодо.Накануне агентство со ссылкой на Управление императорского двора заявило, что младшая дочь покойного принца Японии Томохито, 38-летняя принцесса Йоко была госпитализирована с коронавирусом в больницу при Управлении императорского двора. Позже уточнялось, что принцесса Йоко стала первым членом императорской семьи, у которой было подтверждено заражение коронавирусом. Ее сестра – принцесса Акико – получила отрицательный ПЦР-тест.Принц Томохито, приходившийся двоюродным братом почетному императору Японии Акихито, скончался 6 июня 2012 года от рака в возрасте 66 лет. До того, как почетный император Акихито добровольно не отрекся от престола, Томохито был шестым в списке наследников на Хризантемовый трон. Действующий император Нарухито взошел на Хризантемовый трон в мае 2019 года.
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в мире, акихито, нарухито, япония, коронавирус covid-19
09:57 09.02.2022
 
У японской принцессы Йоко диагностировали пневмонию

Врачи диагностировали пневмонию у госпитализированной с COVID-19 японской принцессы Йоко

© Depositphotos / pocholocalapre@yahoo.comИмператорский дворец в Киото, Япония
Императорский дворец в Киото, Япония - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Depositphotos / pocholocalapre@yahoo.com
Императорский дворец в Киото, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Госпитализированная накануне с коронавирусом японская принцесса Йоко была переведена в больницу Университета Токио из-за выявленной пневмонии, сообщило агентство Киодо.
Накануне агентство со ссылкой на Управление императорского двора заявило, что младшая дочь покойного принца Японии Томохито, 38-летняя принцесса Йоко была госпитализирована с коронавирусом в больницу при Управлении императорского двора. Позже уточнялось, что принцесса Йоко стала первым членом императорской семьи, у которой было подтверждено заражение коронавирусом. Ее сестра – принцесса Акико – получила отрицательный ПЦР-тест.
Принц Томохито, приходившийся двоюродным братом почетному императору Японии Акихито, скончался 6 июня 2012 года от рака в возрасте 66 лет. До того, как почетный император Акихито добровольно не отрекся от престола, Томохито был шестым в списке наследников на Хризантемовый трон. Действующий император Нарухито взошел на Хризантемовый трон в мае 2019 года.
Прицесса Мако и ее муж Кэй Комуро во время пресс-конференции в Токио - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября 2021, 09:24
Экс-принцесса Японии Мако с супругом вылетели в США, сообщили СМИ
 
Распространение коронавирусаВ миреАкихитоНарухитоЯпонияКоронавирус COVID-19
 
 
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