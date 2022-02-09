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В России проверят факты незаконных взысканий с двойников должников

В России проверят факты незаконных взысканий с двойников должников - РИА Новости, 09.02.2022

В России проверят факты незаконных взысканий с двойников должников

Прокуроры проверят факты взысканий с двойников должников из-за участившихся жалоб, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:34

2022-02-09T09:34

2022-02-09T09:34

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Прокуроры проверят факты взысканий с двойников должников из-за участившихся жалоб, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России."В связи с участившимися случаями обращений граждан в органы прокуратуры с жалобами на действия судебных приставов-исполнителей по поводу ошибочной их идентификации в качестве должников и применения к ним мер принудительного характера по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурорами в регионах организованы проверки", - говорится в сообщении.Будут изучены все поступившие в территориальные органы ФССП России обращения от таких граждан, а также заявления об обжаловании действий судебных приставов прокурору и в суд. Оценке подлежат также вопросы своевременности принятых судебными приставами мер по отмене наложенных арестов, ограничений, штрафных санкций, возврату незаконно списанных денег."Практика рассмотрения жалоб граждан показывает обоснованность их претензий к деятельности территориальных органов ФССП России в части совершения исполнительных действий в отношении лиц, ошибочно идентифицированных в качестве должников", - поясняет Генпрокуратура.Причиной возникновения проблемы является получение судебными приставами-исполнителями из регистрирующих органов информации в отношении лиц, имеющих одинаковые анкетные данные. При этом меры по восстановлению прав необоснованно идентифицированных граждан не всегда принимаются своевременно, подчеркивается в релизе.В октябре в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали РИА Новости, что россияне, которые ошибочно стали должниками из-за двойников, теперь могут решить проблему за два дня, подав обращение через новый сервис на сайте ФССП. Несколькими месяцами ранее первый замдиректора службы Ольга Помигалова сообщила, что около шести тысяч россиян являются двойниками должников из-за полного совпадения персональных данных.

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/remont-1770322581.html

https://ria.ru/20211229/dolg-1765929700.html

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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), генеральная прокуратура рф