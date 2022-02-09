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ВСУ перешагнули линию разграничения 2015 года, заявили в ДНР
ВСУ перешагнули линию разграничения 2015 года, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.02.2022
ВСУ перешагнули линию разграничения 2015 года, заявили в ДНР
Украина "забалтывает" реальную ситуацию, а сама продвигается в межпозиционном пространстве, ВСУ перешагнули линию разграничения 2015 года, заявил заместитель... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:51
2022-02-09T10:51
2022-02-09T11:13
в мире
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина "забалтывает" реальную ситуацию, а сама продвигается в межпозиционном пространстве, ВСУ перешагнули линию разграничения 2015 года, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Во-первых, они забалтывают реалии. Давайте спросим у наших оппонентов... за это время кто подвинулся в межпозиционном пространстве - мы или они? Потому что если брать ту линию разграничения, которая была в феврале 2015 года и сейчас, она по-другому смотрит, и украинские военные, они перешагнули, пришли ближе к нам", - сказал он в эфире "России 24".
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в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
10:51 09.02.2022 (обновлено: 11:13 09.02.2022)
ВСУ перешагнули линию разграничения 2015 года, заявили в ДНР
Замглавы управления НМ ДНР Басурин: ВСУ перешагнули линию разграничения 2015 года