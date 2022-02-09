https://ria.ru/20220209/vsu-1771824405.html

ВСУ перешагнули линию разграничения 2015 года, заявили в ДНР

ВСУ перешагнули линию разграничения 2015 года, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.02.2022

ВСУ перешагнули линию разграничения 2015 года, заявили в ДНР

Украина "забалтывает" реальную ситуацию, а сама продвигается в межпозиционном пространстве, ВСУ перешагнули линию разграничения 2015 года, заявил заместитель... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:51

2022-02-09T10:51

2022-02-09T11:13

в мире

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина "забалтывает" реальную ситуацию, а сама продвигается в межпозиционном пространстве, ВСУ перешагнули линию разграничения 2015 года, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Во-первых, они забалтывают реалии. Давайте спросим у наших оппонентов... за это время кто подвинулся в межпозиционном пространстве - мы или они? Потому что если брать ту линию разграничения, которая была в феврале 2015 года и сейчас, она по-другому смотрит, и украинские военные, они перешагнули, пришли ближе к нам", - сказал он в эфире "России 24".

https://ria.ru/20220208/plan-1771588622.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины