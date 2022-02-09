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В США испугались "угрозы возмездия" со стороны России
Forbes: над Европой нависла "угроза возмездия" со стороны России - РИА Новости, 09.02.2022
В США испугались "угрозы возмездия" со стороны России
Над Европой нависла "угроза возмездия" со стороны России. Таким образом американское издание Forbes отреагировало на возможное появление в Калининградской... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T06:52
2022-02-09T10:41
россия
восточная европа
сша
нато
миг-31
калининградская область
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Над Европой нависла "угроза возмездия" со стороны России. Таким образом американское издание Forbes отреагировало на возможное появление в Калининградской области МиГ-31К с ракетой, "очень похожей" на "Кинжал".Ранее в Сети появилось видео предполагаемой посадки МиГ-31К на авиабазе под Калининградом.Если эти ракеты будут запущены из Прибалтики, они смогут за семь-десять минут долететь до большинства западноевропейских столиц, выразил опасения автор статьи в Forbes. Мощность "Кинжалов" в случае оснащения ядерным зарядом в десятки раз больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму, утверждает он.Дальность пуска ракеты Х-47 "Кинжал" составляет две тысячи километров. Развивая скорость в десять раз больше скорости звука (3,2 километра в секунду), ракета не оставляет системам ПВО времени для реагирования, особенно потому, что она летит по более пологой траектории по сравнению с обычными баллистическими ракетами, говорится в статье.Размещение в Калининградской области МиГ-31К – это, полагает Forbes, скорее всего целенаправленное предупреждение НАТО.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, восточная европа, сша, нато, миг-31, калининградская область, в мире
06:52 09.02.2022 (обновлено: 10:41 09.02.2022)
 
Forbes: над Европой нависла "угроза возмездия" со стороны России

Журналист Forbes Роблин: размещение МиГ-31К под Калининградом стало сигналом для НАТО

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКалининград, Калининградская область
Калининград, Калининградская область - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Калининград, Калининградская область
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Над Европой нависла "угроза возмездия" со стороны России. Таким образом американское издание Forbes отреагировало на возможное появление в Калининградской области МиГ-31К с ракетой, "очень похожей" на "Кинжал".
Ранее в Сети появилось видео предполагаемой посадки МиГ-31К на авиабазе под Калининградом.
Если эти ракеты будут запущены из Прибалтики, они смогут за семь-десять минут долететь до большинства западноевропейских столиц, выразил опасения автор статьи в Forbes. Мощность "Кинжалов" в случае оснащения ядерным зарядом в десятки раз больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму, утверждает он.
Дальность пуска ракеты Х-47 "Кинжал" составляет две тысячи километров. Развивая скорость в десять раз больше скорости звука (3,2 километра в секунду), ракета не оставляет системам ПВО времени для реагирования, особенно потому, что она летит по более пологой траектории по сравнению с обычными баллистическими ракетами, говорится в статье.
Размещение в Калининградской области МиГ-31К – это, полагает Forbes, скорее всего целенаправленное предупреждение НАТО.
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 17:37
Во Франции назвали худшую ошибку НАТО в отношениях с Россией
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияВосточная ЕвропаСШАНАТОМиГ-31Калининградская областьВ мире
 
 
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