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Пекин потребовал от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю
Пекин потребовал от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю - РИА Новости, 09.02.2022
Пекин потребовал от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю
Пекин требует от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю и прекратить любые связи между военными Тайваня и США, заявил в среду официальный... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:19
2022-02-09T08:19
2022-02-09T08:19
в мире
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ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Пекин требует от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю и прекратить любые связи между военными Тайваня и США, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму в 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot."В мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Китай требует от США немедленно аннулировать вышеуказанный план продажи вооружений Тайваню", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте ведомства.Он призвал Вашингтон "прекратить связи военных США и Тайваня, а также перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, во избежание серьезных последствий для отношений вооруженных сил Китай и США, а также для мира и стабильности в Тайваньском проливе".
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в мире, у цянь, тайвань, сша, китай
Пекин потребовал от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю
Минобороны Китая потребовало аннулировать план продажи американских вооружений в Тайвань