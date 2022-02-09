https://ria.ru/20220209/vooruzheniya-1771803499.html

Пекин потребовал от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю

Пекин потребовал от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю - РИА Новости, 09.02.2022

Пекин потребовал от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю

Пекин требует от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю и прекратить любые связи между военными Тайваня и США, заявил в среду официальный... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T08:19

2022-02-09T08:19

2022-02-09T08:19

в мире

у цянь

тайвань

сша

китай

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ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Пекин требует от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю и прекратить любые связи между военными Тайваня и США, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму в 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot."В мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Китай требует от США немедленно аннулировать вышеуказанный план продажи вооружений Тайваню", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте ведомства.Он призвал Вашингтон "прекратить связи военных США и Тайваня, а также перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, во избежание серьезных последствий для отношений вооруженных сил Китай и США, а также для мира и стабильности в Тайваньском проливе".

https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html

тайвань

сша

китай

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в мире, у цянь, тайвань, сша, китай