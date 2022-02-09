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Пекин потребовал от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю
Пекин потребовал от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю - РИА Новости, 09.02.2022
Пекин потребовал от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю
Пекин требует от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю и прекратить любые связи между военными Тайваня и США, заявил в среду официальный... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:19
2022-02-09T08:19
в мире
у цянь
тайвань
сша
китай
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ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Пекин требует от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю и прекратить любые связи между военными Тайваня и США, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму в 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot."В мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Китай требует от США немедленно аннулировать вышеуказанный план продажи вооружений Тайваню", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте ведомства.Он призвал Вашингтон "прекратить связи военных США и Тайваня, а также перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, во избежание серьезных последствий для отношений вооруженных сил Китай и США, а также для мира и стабильности в Тайваньском проливе".
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в мире, у цянь, тайвань, сша, китай
08:19 09.02.2022
 
Пекин потребовал от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю

Минобороны Китая потребовало аннулировать план продажи американских вооружений в Тайвань

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил КНР во время учений
Военнослужащие вооруженных сил КНР во время учений - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащие вооруженных сил КНР во время учений
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ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Пекин требует от Вашингтона аннулировать план продажи вооружений Тайбэю и прекратить любые связи между военными Тайваня и США, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму в 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot.
"В мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Китай требует от США немедленно аннулировать вышеуказанный план продажи вооружений Тайваню", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте ведомства.
Он призвал Вашингтон "прекратить связи военных США и Тайваня, а также перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, во избежание серьезных последствий для отношений вооруженных сил Китай и США, а также для мира и стабильности в Тайваньском проливе".
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
08:00
В США осознали, что третья мировая война уже в разгаре
 
В миреУ ЦяньТайваньСШАКитай
 
 
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