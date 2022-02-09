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https://ria.ru/20220209/vaktsinatsiya-1771972849.html
В ЕК заявили, что половина мирового населения вакцинировалась от COVID-19
В ЕК заявили, что половина мирового населения вакцинировалась от COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022
В ЕК заявили, что половина мирового населения вакцинировалась от COVID-19
Полностью привито от коронавируса в настоящее время 50% населения мира, сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции во... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T23:05
2022-02-09T23:05
в мире
европа
африка
евросоюз
еврокомиссия
коронавирус covid-19
стелла кириакидес
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Полностью привито от коронавируса в настоящее время 50% населения мира, сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции во Франции, которая транслировалась службами ЕС."Сейчас полностью вакцинировано 50% населения планеты. Европа экспортировала более 1,7 миллиарда доз (прививок - ред.) в 165 стран. Однако поставок вакцин недостаточно, нужно обеспечивать применение этих препаратов", - сказала она.Еврокомиссия, по ее словам, работает над этим. "Мы готовим пакет (предложений - ред.) по поддержке вакцин, особенно в Африке, где уровень вакцинации по-прежнему очень низкий", - отметила она.Ранее Кириакидес говорила, что около половины произведённых в Евросоюзе прививок от COVID-19 идёт на экспорт. ЕС, как сообщалось ранее, стремится сделать так, чтобы к середине нынешнего года было вакцинировано 70% населения мира.
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в мире, европа, африка, евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19, стелла кириакидес
23:05 09.02.2022
 
В ЕК заявили, что половина мирового населения вакцинировалась от COVID-19

Еврокомиссар по здравоохранению Кириакидес: половина населения вакцинировалась от COVID-19

© Фото : Council of EuropeЕврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес
Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : Council of Europe
Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Полностью привито от коронавируса в настоящее время 50% населения мира, сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции во Франции, которая транслировалась службами ЕС.
"Сейчас полностью вакцинировано 50% населения планеты. Европа экспортировала более 1,7 миллиарда доз (прививок - ред.) в 165 стран. Однако поставок вакцин недостаточно, нужно обеспечивать применение этих препаратов", - сказала она.
Еврокомиссия, по ее словам, работает над этим. "Мы готовим пакет (предложений - ред.) по поддержке вакцин, особенно в Африке, где уровень вакцинации по-прежнему очень низкий", - отметила она.
Ранее Кириакидес говорила, что около половины произведённых в Евросоюзе прививок от COVID-19 идёт на экспорт. ЕС, как сообщалось ранее, стремится сделать так, чтобы к середине нынешнего года было вакцинировано 70% населения мира.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 21:45Распространение коронавируса
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В миреЕвропаАфрикаЕвросоюзЕврокомиссияКоронавирус COVID-19Стелла Кириакидес
 
 
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