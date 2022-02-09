https://ria.ru/20220209/vaktsinatsiya-1771972849.html

В ЕК заявили, что половина мирового населения вакцинировалась от COVID-19

В ЕК заявили, что половина мирового населения вакцинировалась от COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022

В ЕК заявили, что половина мирового населения вакцинировалась от COVID-19

Полностью привито от коронавируса в настоящее время 50% населения мира, сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции во... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T23:05

2022-02-09T23:05

2022-02-09T23:05

в мире

европа

африка

евросоюз

еврокомиссия

коронавирус covid-19

стелла кириакидес

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Полностью привито от коронавируса в настоящее время 50% населения мира, сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции во Франции, которая транслировалась службами ЕС."Сейчас полностью вакцинировано 50% населения планеты. Европа экспортировала более 1,7 миллиарда доз (прививок - ред.) в 165 стран. Однако поставок вакцин недостаточно, нужно обеспечивать применение этих препаратов", - сказала она.Еврокомиссия, по ее словам, работает над этим. "Мы готовим пакет (предложений - ред.) по поддержке вакцин, особенно в Африке, где уровень вакцинации по-прежнему очень низкий", - отметила она.Ранее Кириакидес говорила, что около половины произведённых в Евросоюзе прививок от COVID-19 идёт на экспорт. ЕС, как сообщалось ранее, стремится сделать так, чтобы к середине нынешнего года было вакцинировано 70% населения мира.

https://ria.ru/20220209/vaktsinatsiya-1771968484.html

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в мире, европа, африка, евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19, стелла кириакидес