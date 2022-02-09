https://ria.ru/20220209/utilizatsiya-1771791571.html

Что делать со старыми гаджетами

В Роскачестве рассказали, что делать со старыми гаджетами - РИА Новости, 09.02.2022

Что делать со старыми гаджетами

Современная техника, в особенности мобильные телефоны, служит сравнительно недолго. Что делать со старым смартфоном, рассказал в интервью радио Sputnik старший... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T04:10

2022-02-09T04:10

2022-02-09T04:10

технологии

сергей кузьменко

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Современная техника, в особенности мобильные телефоны, служит сравнительно недолго. Что делать со старым смартфоном, рассказал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.В среднем мобильные телефоны приходится менять каждые три-пять лет, отметил он. Но выбрасывать подобные устройства вместе с обычным мусором нельзя, поскольку это может причинить ощутимый вред окружающей среде. Среди материалов, из которых изготовлен любой гаджет, есть токсичные и чрезвычайно долго разлагающиеся вещества, пояснил эксперт.Он предложил три других, более экологичных способа избавиться от вышедшего из строя или морально устаревшего смартфона. Прежде всего, можно отнести гаджет в сервисный центр, где его разберут на запчасти."Телефон можно сдать на запчасти, в том числе в сервисный центр, условия лучше уточнять на месте. Это подходит для устройств, которые неисправны, а ремонтировать их не имеет смысла из-за соотношения стоимости ремонта и цены нового телефона", – считает Кузьменко.Другой вариант – сдать гаджет на переработку, продолжил эксперт."Необходимо найти пункт приема вторсырья в вашем городе, где примут телефон для последующей переработки компонентов", – посоветовал он.Наконец, наиболее выгодным может оказаться участие в программе трейд-ин. Такую возможность предлагают многие магазины, она предусматривает прием старой техники с предоставлением скидки на покупку новой. Однако эксперт рекомендует заранее ознакомиться с условиями программы в конкретном пункте продажи электроники, чтобы принять правильное решение."Условия могут отличаться и меняться со временем, поэтому узнать их можно либо непосредственно на месте, либо на сайте ретейлера", – сказал Сергей Кузьменко интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220203/ekran-1770771713.html

https://ria.ru/20220120/smartfon-1768649485.html

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технологии, сергей кузьменко