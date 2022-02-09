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Что делать со старыми гаджетами
В Роскачестве рассказали, что делать со старыми гаджетами - РИА Новости, 09.02.2022
Что делать со старыми гаджетами
Современная техника, в особенности мобильные телефоны, служит сравнительно недолго. Что делать со старым смартфоном, рассказал в интервью радио Sputnik старший... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T04:10
2022-02-09T04:10
2022-02-09T04:10
технологии
сергей кузьменко
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Современная техника, в особенности мобильные телефоны, служит сравнительно недолго. Что делать со старым смартфоном, рассказал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.В среднем мобильные телефоны приходится менять каждые три-пять лет, отметил он. Но выбрасывать подобные устройства вместе с обычным мусором нельзя, поскольку это может причинить ощутимый вред окружающей среде. Среди материалов, из которых изготовлен любой гаджет, есть токсичные и чрезвычайно долго разлагающиеся вещества, пояснил эксперт.Он предложил три других, более экологичных способа избавиться от вышедшего из строя или морально устаревшего смартфона. Прежде всего, можно отнести гаджет в сервисный центр, где его разберут на запчасти."Телефон можно сдать на запчасти, в том числе в сервисный центр, условия лучше уточнять на месте. Это подходит для устройств, которые неисправны, а ремонтировать их не имеет смысла из-за соотношения стоимости ремонта и цены нового телефона", – считает Кузьменко.Другой вариант – сдать гаджет на переработку, продолжил эксперт."Необходимо найти пункт приема вторсырья в вашем городе, где примут телефон для последующей переработки компонентов", – посоветовал он.Наконец, наиболее выгодным может оказаться участие в программе трейд-ин. Такую возможность предлагают многие магазины, она предусматривает прием старой техники с предоставлением скидки на покупку новой. Однако эксперт рекомендует заранее ознакомиться с условиями программы в конкретном пункте продажи электроники, чтобы принять правильное решение."Условия могут отличаться и меняться со временем, поэтому узнать их можно либо непосредственно на месте, либо на сайте ретейлера", – сказал Сергей Кузьменко интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220203/ekran-1770771713.html
https://ria.ru/20220120/smartfon-1768649485.html
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технологии, сергей кузьменко
В Роскачестве рассказали, что делать со старыми гаджетами
Эксперт Роскачества Кузьменко предложил сдать старый смартфон в сервисный центр
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Современная техника, в особенности мобильные телефоны, служит сравнительно недолго. Что делать со старым смартфоном, рассказал
в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
В среднем мобильные телефоны приходится менять каждые три-пять лет, отметил он. Но выбрасывать подобные устройства вместе с обычным мусором нельзя, поскольку это может причинить ощутимый вред окружающей среде. Среди материалов, из которых изготовлен любой гаджет, есть токсичные и чрезвычайно долго разлагающиеся вещества, пояснил эксперт.
"В составе устройства есть токсичные вещества и компоненты, такие как пластик, (другие, – ред.) полимерные материалы, металлы из аккумулятора, которые могут навредить людям и окружающей среде. Либо это вещества, которые долго разлагаются, что тоже может негативно сказаться на экологии", – предупредил Кузьменко.
Он предложил три других, более экологичных способа избавиться от вышедшего из строя или морально устаревшего смартфона. Прежде всего, можно отнести гаджет в сервисный центр, где его разберут на запчасти.
"Телефон можно сдать на запчасти, в том числе в сервисный центр, условия лучше уточнять на месте. Это подходит для устройств, которые неисправны, а ремонтировать их не имеет смысла из-за соотношения стоимости ремонта и цены нового телефона", – считает Кузьменко.
Другой вариант – сдать гаджет на переработку, продолжил эксперт.
"Необходимо найти пункт приема вторсырья в вашем городе, где примут телефон для последующей переработки компонентов", – посоветовал он.
Наконец, наиболее выгодным может оказаться участие в программе трейд-ин. Такую возможность предлагают многие магазины, она предусматривает прием старой техники с предоставлением скидки на покупку новой. Однако эксперт рекомендует заранее ознакомиться с условиями программы в конкретном пункте продажи электроники, чтобы принять правильное решение.
"Условия могут отличаться и меняться со временем, поэтому узнать их можно либо непосредственно на месте, либо на сайте ретейлера", – сказал Сергей Кузьменко
интервью радио Sputnik.