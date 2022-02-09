https://ria.ru/20220209/uregulirovanie-1771819689.html
В ЛНР обвинили Киев в блокировании работы над планом по урегулированию
В ЛНР обвинили Киев в блокировании работы над планом по урегулированию - РИА Новости, 09.02.2022
В ЛНР обвинили Киев в блокировании работы над планом по урегулированию
Киев блокирует работу над планом по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в среду пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:22
2022-02-09T10:22
2022-02-09T10:22
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Киев блокирует работу над планом по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в среду пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Во вторник прошли видеоконференции рабочих подгрупп контактной группы по Донбассу. Заседание самой контактной группы запланировано на среду."Заседание рабочей группы по политическим вопросам 8 февраля прошло без каких-либо подвижек", - говорится в заявлении Ковшарь, предоставленном журналистам.По ее словам, представитель Киева в этой подгруппе второе заседание подряд "ответственно" заверяет участников переговоров, что Киев предоставит свой обновленный проект "дорожной карты" к следующей встрече."Ввиду отсутствия украинского проекта на нынешнем заседании нами в очередной раз было выдвинуто логичное предложение: начать работу над проектом республик, внесенным еще в октябре 2020 года. Однако наша попытка вернуть подгруппу к конструктивному диалогу была снова заблокирована украинской стороной", - дополнила Ковшарь.
https://ria.ru/20220208/svyazi-1771760976.html
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в мире, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина
В ЛНР обвинили Киев в блокировании работы над планом по урегулированию
Пресс-секретарь делегации ЛНР Ковшарь: Киев блокирует работу над планом по урегулированию