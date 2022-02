https://ria.ru/20220209/ukraina-1771944162.html

Киев призвал суд США отказать "Татнефти" в вызове представителей 52 банков

2022-02-09T19:02

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина просит американский суд не вызывать представителей 52 банков в деле о взыскании 173 миллионов долларов за потерю "Татнефтью" доли в "Укртатнафте", сообщает агентство Блумберг."Украина просит американского судью задержать повестки 52 банкам в деле российской нефтяной компании "Татнефть", - пишет агентство, отмечая, что украинский представитель в манхэттенском суде во вторник назвал повестки "предлогом" для запроса конфиденциальной информации.Повестки были направлены в Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co, Credit Suisse, Danske Bank A/S, Резервный банк Австралии, свидетельствуют судебные документы, на которые ссылается агентство.Отмечается, что Украина представила заявления официальных лиц, включая министра обороны и посла в США, в которых утверждается, что формулировки повесток "настолько широки, что просят предоставить информацию, которая не имеет никакого отношения к взысканию по судебному решению".Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году на базе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода — крупнейшего НПЗ Украины. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.Спорное арбитражное разбирательство между Украиной и "Татнефтью" рассматривалось в Москве, Нью-Йорке, Вашингтоне, Париже и Лондоне. В 2014 году арбитражная комиссия обязала ответчика выплатить "Татнефти" 112 миллионов долларов компенсации. Федеральный суд в Вашингтоне подтвердил это решение, начислил проценты и вынес решение на сумму 173 миллиона долларов. В декабре решение было подтверждено.

