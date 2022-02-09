https://ria.ru/20220209/ucheniya-1771854231.html

В Кремле ответили на вопрос о российско-белорусских учениях

В Кремле ответили на вопрос о российско-белорусских учениях - РИА Новости, 09.02.2022

В Кремле ответили на вопрос о российско-белорусских учениях

Российско-белорусские учения проходят не первый раз, но сейчас могут быть масштабнее, поскольку ситуация более напряженная, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:48

2022-02-09T12:48

2022-02-09T15:02

в мире

дмитрий песков

россия

белоруссия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a3e01bc43d1a6b71704eba636c19b962.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российско-белорусские учения проходят не первый раз, но сейчас могут быть масштабнее, поскольку ситуация более напряженная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дело в том, что это далеко не первые совместные учения, которые проводятся на территории Белоруссии. Они проводятся там регулярно. Да, могут быть масштабы больше, чем ранее, но и ситуация гораздо более напряженная", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о цели и геополитическом значении российско-белорусских военных учений.Отвечая на вопрос о том, являются ли учения "формальностью" для России, он отметил, что "никакие учения не могут быть простой формальностью"."Да, так можно сказать, конечно, и Россия, и Беларусь тоже сталкиваются с беспрецедентными угрозами, характер и, наверное, концентрация которых сейчас, к сожалению, гораздо выше и гораздо опаснее, чем это было раньше ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, являются ли для России учения насущным вопросом национальной безопасности, потому что Россия чувствует растущую угрозу со стороны НАТО.

https://ria.ru/20220205/ucheniya-1771211724.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков, россия, белоруссия, нато