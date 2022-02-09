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В Кремле ответили на вопрос о российско-белорусских учениях
В Кремле ответили на вопрос о российско-белорусских учениях - РИА Новости, 09.02.2022
В Кремле ответили на вопрос о российско-белорусских учениях
Российско-белорусские учения проходят не первый раз, но сейчас могут быть масштабнее, поскольку ситуация более напряженная, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:48
2022-02-09T15:02
в мире
дмитрий песков
россия
белоруссия
нато
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российско-белорусские учения проходят не первый раз, но сейчас могут быть масштабнее, поскольку ситуация более напряженная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дело в том, что это далеко не первые совместные учения, которые проводятся на территории Белоруссии. Они проводятся там регулярно. Да, могут быть масштабы больше, чем ранее, но и ситуация гораздо более напряженная", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о цели и геополитическом значении российско-белорусских военных учений.Отвечая на вопрос о том, являются ли учения "формальностью" для России, он отметил, что "никакие учения не могут быть простой формальностью"."Да, так можно сказать, конечно, и Россия, и Беларусь тоже сталкиваются с беспрецедентными угрозами, характер и, наверное, концентрация которых сейчас, к сожалению, гораздо выше и гораздо опаснее, чем это было раньше ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, являются ли для России учения насущным вопросом национальной безопасности, потому что Россия чувствует растущую угрозу со стороны НАТО.
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в мире, дмитрий песков, россия, белоруссия, нато
12:48 09.02.2022 (обновлено: 15:02 09.02.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о российско-белорусских учениях

Пресс-секретарь Песков: российско-белорусские учения могут быть масштабнее, чем ранее

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Построение солдат
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российско-белорусские учения проходят не первый раз, но сейчас могут быть масштабнее, поскольку ситуация более напряженная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что это далеко не первые совместные учения, которые проводятся на территории Белоруссии. Они проводятся там регулярно. Да, могут быть масштабы больше, чем ранее, но и ситуация гораздо более напряженная", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о цели и геополитическом значении российско-белорусских военных учений.
Отвечая на вопрос о том, являются ли учения "формальностью" для России, он отметил, что "никакие учения не могут быть простой формальностью".
"Да, так можно сказать, конечно, и Россия, и Беларусь тоже сталкиваются с беспрецедентными угрозами, характер и, наверное, концентрация которых сейчас, к сожалению, гораздо выше и гораздо опаснее, чем это было раньше ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, являются ли для России учения насущным вопросом национальной безопасности, потому что Россия чувствует растущую угрозу со стороны НАТО.
Самолеты Су-25 Вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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В миреДмитрий ПесковРоссияБелоруссияНАТО
 
 
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