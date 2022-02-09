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Запад не утопит требования России в словоблудии, заявили в МИД
Запад не утопит требования России в словоблудии, заявили в МИД - РИА Новости, 09.02.2022
Запад не утопит требования России в словоблудии, заявили в МИД
Россия не позволит "утопить" свои требования по гарантиям безопасности в словоблудии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:54
2022-02-09T12:30
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
россия
политика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия не позволит "утопить" свои требования по гарантиям безопасности в словоблудии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Напоминаю всем, кто сопричастен к этому действию, что это не они должны выдвигать какие-то претензии в адрес России, а это Россия требует от коллективного Запада, прежде всего, от США, в качестве дирижера происходящего, серьёзной реакции на наши требования - нерасширение НАТО, непоявление ударных систем вблизи наших рубежей, и возвращение конфигурации НАТО к позициям, которые альянс занимал в 1997 году", - сказал Рябков журналистам."Это императивные требования российской стороны. Заболтать их, утопить в словоблудии, которым занимается ОБСЕ, не получится, мы этого не позволим", - добавил замминистра.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, политика
11:54 09.02.2022 (обновлено: 12:30 09.02.2022)
 
Запад не утопит требования России в словоблудии, заявили в МИД

Дипломат Рябков: Запад не утопит требования России по гарантиям безопасности в словоблудии

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия не позволит "утопить" свои требования по гарантиям безопасности в словоблудии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Напоминаю всем, кто сопричастен к этому действию, что это не они должны выдвигать какие-то претензии в адрес России, а это Россия требует от коллективного Запада, прежде всего, от США, в качестве дирижера происходящего, серьёзной реакции на наши требования - нерасширение НАТО, непоявление ударных систем вблизи наших рубежей, и возвращение конфигурации НАТО к позициям, которые альянс занимал в 1997 году", - сказал Рябков журналистам.
"Это императивные требования российской стороны. Заболтать их, утопить в словоблудии, которым занимается ОБСЕ, не получится, мы этого не позволим", - добавил замминистра.
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковРоссияПолитика
 
 
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