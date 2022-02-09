https://ria.ru/20220209/trebovaniya-1771840171.html

Запад не утопит требования России в словоблудии, заявили в МИД

Запад не утопит требования России в словоблудии, заявили в МИД - РИА Новости, 09.02.2022

Запад не утопит требования России в словоблудии, заявили в МИД

Россия не позволит "утопить" свои требования по гарантиям безопасности в словоблудии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:54

2022-02-09T11:54

2022-02-09T12:30

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

россия

политика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия не позволит "утопить" свои требования по гарантиям безопасности в словоблудии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Напоминаю всем, кто сопричастен к этому действию, что это не они должны выдвигать какие-то претензии в адрес России, а это Россия требует от коллективного Запада, прежде всего, от США, в качестве дирижера происходящего, серьёзной реакции на наши требования - нерасширение НАТО, непоявление ударных систем вблизи наших рубежей, и возвращение конфигурации НАТО к позициям, которые альянс занимал в 1997 году", - сказал Рябков журналистам."Это императивные требования российской стороны. Заболтать их, утопить в словоблудии, которым занимается ОБСЕ, не получится, мы этого не позволим", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, политика