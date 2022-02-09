https://ria.ru/20220209/tonalnost-1771962784.html
Лондон должен изменить тональность в диалоге с Москвой, заявил МИД
Лондон должен изменить тональность в диалоге с Москвой, заявил МИД - РИА Новости, 09.02.2022
Лондон должен изменить тональность в диалоге с Москвой, заявил МИД
Россия выступает за равноправный диалог с Британией, Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы, развитию отношений не должны мешать... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T20:57
2022-02-09T20:57
2022-02-09T23:14
москва
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великобритания
совет безопасности оон
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лиз трасс
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия выступает за равноправный диалог с Британией, Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы, развитию отношений не должны мешать ограничения, заявили в среду в МИД РФ в преддверии переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс.Отмечается, что несмотря на разность позиций России и Великобритании по целому ряду международных и двусторонних проблем, в Москве исходят "из полезности содержательного диалога, тем более, что речь идет о партнерах по СБ ООН и "Группе двадцати"."Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине… Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жесткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц", - говорится в комментарии МИД РФ.В частности, в дипведомстве указали, что регулярно из Лондона звучат заявления, в которых говорится о некой "российской агрессии и дестабилизирующей деятельности"."Дело доходит и до открытых угроз. Британская сторона должна четко осознавать, что без отчетливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем", - отметили в МИД РФ."Исходим из того, что отношения между нашими странами должны быть основаны на принципах равноправия и взаимоуважения, происходить без искусственных ограничений, мешающих делу. Диалог должен иметь добавленную стоимость для обеих сторон и вести к последующим практическим действиям", - подчеркнули в российском МИД.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, великобритания, совет безопасности оон, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лиз трасс
20:57 09.02.2022 (обновлено: 23:14 09.02.2022)
Лондон должен изменить тональность в диалоге с Москвой, заявил МИД
МИД России: Лондон должен изменить тональность риторики в диалоге с Москвой
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия выступает за равноправный диалог с Британией, Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы, развитию отношений не должны мешать ограничения, заявили в среду в МИД РФ в преддверии переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс.
Отмечается, что несмотря на разность позиций России
и Великобритании
по целому ряду международных и двусторонних проблем, в Москве
исходят "из полезности содержательного диалога, тем более, что речь идет о партнерах по СБ ООН
и "Группе двадцати".
"Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине… Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жесткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц", - говорится в комментарии МИД РФ.
В частности, в дипведомстве указали, что регулярно из Лондона звучат заявления, в которых говорится о некой "российской агрессии и дестабилизирующей деятельности".
"Дело доходит и до открытых угроз. Британская сторона должна четко осознавать, что без отчетливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем", - отметили в МИД РФ.
"Исходим из того, что отношения между нашими странами должны быть основаны на принципах равноправия и взаимоуважения, происходить без искусственных ограничений, мешающих делу. Диалог должен иметь добавленную стоимость для обеих сторон и вести к последующим практическим действиям", - подчеркнули в российском МИД.