https://ria.ru/20220209/tigritsa-1771817975.html

Подопечная тигрица боксера Флойда Мейвезера — младшего показала тигрят

Подопечная тигрица боксера Флойда Мейвезера — младшего показала тигрят - РИА Новости, 09.02.2022

Подопечная тигрица боксера Флойда Мейвезера — младшего показала тигрят

Амурская тигрица Принцесса из Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, которая находится под опекой боксера Флойда Мейвезера-младшего, попала на фотоловушки со... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:27

2022-02-09T11:27

2022-02-09T13:45

приморский край

ссср

центр "амурский тигр"

юнеско

сихотэ-алинский заповедник

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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Амурская тигрица Принцесса из Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, которая находится под опекой боксера Флойда Мейвезера-младшего, попала на фотоловушки со своими подросшими тигрятами, сообщает учреждение.Спортсмен взял под опеку животное в декабре 2015 года, получив сертификат из рук победительницы конкурса «Мисс мира — 2008» Ксении Сухиновой. Спустя некоторое время он назвал ее Принцесса (Рrincess). В 2017 году боксер подарил заповеднику восемь фотоловушек, а год спустя у Принцессы родились три тигренка. В октябре 2020 года Центр "Амурский тигр" сообщал, что хищница вновь принесла потомство.В инстаграм-аккаунте заповедника опубликовали видео, на котором по заснеженному лесу рядом идут два тигра, следом за ними еще один."Тот момент, когда не разберешь, кто в этой семье мама, а кто тигренок. Тигрица Принцесса отметилась на фотоловушке заповедника вместе с подросшим потомством. Тигрята, достигшие возраста 20 месяцев, начинают самостоятельную жизнь и покидают родительский дом. Судя по видео, молодые тигры готовы к грядущим изменениям: они здоровы, в меру игривы, а значит, справятся со всеми трудностями полосатой жизни", — говорится в сообщении.Тигрица Принцесса родилась на территории заповедника в 2014 году. Ее мать — Анна Савельевна, у которой было не менее пяти выводков тигрят. Ее назвали в честь Анны Савельевны Алексахиной, родившей и воспитавшей 12 детей: первой в СССР женщины, удостоившейся почетного звания "Мать-героиня".Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.

https://ria.ru/20190312/1551715440.html

https://ria.ru/20210324/tigr-1602514847.html

приморский край

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приморский край, ссср, центр "амурский тигр", юнеско, сихотэ-алинский заповедник