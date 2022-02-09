https://ria.ru/20220209/tayvan-1771801812.html

Китай осудил продажу американского оружия Тайваню

Китай осудил продажу американского оружия Тайваню - РИА Новости, 09.02.2022

Китай осудил продажу американского оружия Тайваню

Продажа вооружений США Тайваню является грубым вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в связи с этим выражает решительный протест и сделал Вашингтону... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T07:53

2022-02-09T07:53

2022-02-09T08:15

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ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Продажа вооружений США Тайваню является грубым вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в связи с этим выражает решительный протест и сделал Вашингтону представление, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму в 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot."Продажа США вооружений Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и трех совместных американо-китайских коммюнике… Это является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте ведомства.По его словам, продажа вооружений США Тайваню "подрывает отношения между Китаем и США, а также между вооруженными силами двух стран, ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и решительно выступает против".Он также отметил, что Китай сделал США строгое представление.

https://ria.ru/20220204/tayvan-1771048526.html

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в мире, китай, сша