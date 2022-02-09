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СМИ: журналистам не дали прикомандироваться к отправленным в ЕС силам США
СМИ: журналистам не дали прикомандироваться к отправленным в ЕС силам США - РИА Новости, 09.02.2022
СМИ: журналистам не дали прикомандироваться к отправленным в ЕС силам США
Журналистам не разрешили прикомандироваться к отправленным в Европу войска США, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:22
2022-02-09T13:22
в мире
джон кирби
дмитрий песков
румыния
россия
киев
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Журналистам не разрешили прикомандироваться к отправленным в Европу войска США, сообщает телеканал CNN.Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о решении США временно разместить дополнительные силы в Европе в связи с обстановкой вокруг Украины. В частности, по словам Кирби, "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам", которые уже там находятся."Журналистам не дали такой возможности прикомандироваться к войскам, цель которых - укрепить НАТО, поскольку Россия стягивает войска к украинской границе. На самом деле многие запросы были заблокированы", - говорится в сообщении телеканала.По данным CNN, порталы Military.com и Task &amp; Purpose, а также издание Military Times написали письмо, в котором требуют у Пентагона "немедленно начать процесс выдачи разрешений журналистам прикомандироваться к войскам, направляющимся в Европу". Согласно этим СМИ, американцы имеют право знать, "что делают их войска и как тратятся их налоги".Кирби заявил, что несет ответственность за решения относительно доступа СМИ к военным операциям. По словам представителя МО, которые приводит CNN, Пентагон пытается определить "надлежащий уровень доступа СМИ" в этой ситуации.Однако, как отмечает телеканал, ряд журналистов подозревают, что доступу журналистов к войскам сопротивляется Совет по национальной безопасности.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, джон кирби, дмитрий песков, румыния, россия, киев, министерство обороны сша, нато
13:22 09.02.2022
 
СМИ: журналистам не дали прикомандироваться к отправленным в ЕС силам США

CNN: журналистам не разрешили прикомандироваться к отправленным в Европу силам США

© REUTERS / Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcza.plАмериканские военные автомобили в Ясенке, Польша
Американские военные автомобили в Ясенке, Польша - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcza.pl
Американские военные автомобили в Ясенке, Польша
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Журналистам не разрешили прикомандироваться к отправленным в Европу войска США, сообщает телеканал CNN.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о решении США временно разместить дополнительные силы в Европе в связи с обстановкой вокруг Украины. В частности, по словам Кирби, "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам", которые уже там находятся.
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"Журналистам не дали такой возможности прикомандироваться к войскам, цель которых - укрепить НАТО, поскольку Россия стягивает войска к украинской границе. На самом деле многие запросы были заблокированы", - говорится в сообщении телеканала.
По данным CNN, порталы Military.com и Task & Purpose, а также издание Military Times написали письмо, в котором требуют у Пентагона "немедленно начать процесс выдачи разрешений журналистам прикомандироваться к войскам, направляющимся в Европу". Согласно этим СМИ, американцы имеют право знать, "что делают их войска и как тратятся их налоги".
Кирби заявил, что несет ответственность за решения относительно доступа СМИ к военным операциям. По словам представителя МО, которые приводит CNN, Пентагон пытается определить "надлежащий уровень доступа СМИ" в этой ситуации.
Однако, как отмечает телеканал, ряд журналистов подозревают, что доступу журналистов к войскам сопротивляется Совет по национальной безопасности.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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