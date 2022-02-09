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Киев не выполнит Минские соглашения на условиях Москвы, заявил Кулеба
Киев не выполнит Минские соглашения на условиях Москвы, заявил Кулеба - РИА Новости, 09.02.2022
Киев не выполнит Минские соглашения на условиях Москвы, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не отказывается выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, но не будет РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:29
2022-02-09T19:30
в мире
украина
минские соглашения
мид украины
дмитрий кулеба
россия
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 9 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не отказывается выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, но не будет их выполнять на условиях РФ."Фраза о том, что минские соглашения должны выполняться - это как "Отче наш", ее повторяют все. Вопрос в другом: минские соглашения будут выполняться на российских условиях, в российской интерпретации или они будут выполняться такими, какими они есть, не перекрученными Россией? Поэтому мы и говорим о том, что мы не будем выполнять минские соглашения на российских условиях, но это не значит, что мы не будем выполнять минские соглашения в принципе", - сказал Кулеба на брифинге в среду, трансляция которого велась онлайн.Он добавил, что во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, который состоялся после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, французский лидер не склонял украинское руководство к выполнению минских соглашений на условиях Москвы. Ранее Макрон по итогам переговоров в Киеве заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
https://ria.ru/20220208/makron-1771714229.html
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в мире, украина, минские соглашения, мид украины, дмитрий кулеба, россия, ситуация в днр и лнр
19:29 09.02.2022 (обновлено: 19:30 09.02.2022)
 
Киев не выполнит Минские соглашения на условиях Москвы, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не будет выполнять Минские соглашения на условиях Москвы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не отказывается выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, но не будет их выполнять на условиях РФ.
"Фраза о том, что минские соглашения должны выполняться - это как "Отче наш", ее повторяют все. Вопрос в другом: минские соглашения будут выполняться на российских условиях, в российской интерпретации или они будут выполняться такими, какими они есть, не перекрученными Россией? Поэтому мы и говорим о том, что мы не будем выполнять минские соглашения на российских условиях, но это не значит, что мы не будем выполнять минские соглашения в принципе", - сказал Кулеба на брифинге в среду, трансляция которого велась онлайн.
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Он добавил, что во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, который состоялся после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, французский лидер не склонял украинское руководство к выполнению минских соглашений на условиях Москвы. Ранее Макрон по итогам переговоров в Киеве заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
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В миреУкраинаМинские соглашенияМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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