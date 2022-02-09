19:29 09.02.2022 (обновлено: 19:30 09.02.2022)
Киев не выполнит Минские соглашения на условиях Москвы, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: Киев не будет выполнять Минские соглашения на условиях Москвы
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 9 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не отказывается выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, но не будет их выполнять на условиях РФ.
"Фраза о том, что минские соглашения должны выполняться - это как "Отче наш", ее повторяют все. Вопрос в другом: минские соглашения будут выполняться на российских условиях, в российской интерпретации или они будут выполняться такими, какими они есть, не перекрученными Россией? Поэтому мы и говорим о том, что мы не будем выполнять минские соглашения на российских условиях, но это не значит, что мы не будем выполнять минские соглашения в принципе", - сказал Кулеба на брифинге в среду, трансляция которого велась онлайн.
Он добавил, что во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, который состоялся после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, французский лидер не склонял украинское руководство к выполнению минских соглашений на условиях Москвы. Ранее Макрон по итогам переговоров в Киеве заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
7 февраля, 08:00Украина снова оказалась на крючке Минских соглашений