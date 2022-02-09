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В Германии отметили необходимость прогресса в реализации Минских соглашений
В Германии отметили необходимость прогресса в реализации Минских соглашений - РИА Новости, 09.02.2022
В Германии отметили необходимость прогресса в реализации Минских соглашений
Прогресс в реализации минских договоренностей необходим, гуманитарная ситуация в Донбассе гнетущая, заявил на брифинге замофициального представителя... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:28
2022-02-09T15:28
2022-02-09T15:28
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берлин (город)
украина
франция
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Прогресс в реализации минских договоренностей необходим, гуманитарная ситуация в Донбассе гнетущая, заявил на брифинге замофициального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.Так он прокомментировал завтрашнюю встречу в Берлине внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по украинскому урегулированию."Германия активно и безустанно работает в нормандском формате, где мы несем особую ответственность и вместе с Францией вносим особый вклад в попытку внесения деэскалации в ситуацию в и вокруг Украины. Нам нужен вновь прогресс в реализации минских договоренностей. Гуманитарная ситуация в Донбассе гнетущая, приветствуем любой шаг в верном направлении", - заявил представитель кабмина.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), украина, франция, ситуация в днр и лнр
В Германии отметили необходимость прогресса в реализации Минских соглашений
Зампредставителя правительства ФРГ Бюхнер: прогресс в реализации Минска-2 необходим