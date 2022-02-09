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В Германии отметили необходимость прогресса в реализации Минских соглашений

В Германии отметили необходимость прогресса в реализации Минских соглашений - РИА Новости, 09.02.2022

В Германии отметили необходимость прогресса в реализации Минских соглашений

Прогресс в реализации минских договоренностей необходим, гуманитарная ситуация в Донбассе гнетущая, заявил на брифинге замофициального представителя... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:28

2022-02-09T15:28

2022-02-09T15:28

в мире

берлин (город)

украина

франция

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Прогресс в реализации минских договоренностей необходим, гуманитарная ситуация в Донбассе гнетущая, заявил на брифинге замофициального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.Так он прокомментировал завтрашнюю встречу в Берлине внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по украинскому урегулированию."Германия активно и безустанно работает в нормандском формате, где мы несем особую ответственность и вместе с Францией вносим особый вклад в попытку внесения деэскалации в ситуацию в и вокруг Украины. Нам нужен вновь прогресс в реализации минских договоренностей. Гуманитарная ситуация в Донбассе гнетущая, приветствуем любой шаг в верном направлении", - заявил представитель кабмина.

берлин (город)

украина

франция

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в мире, берлин (город), украина, франция, ситуация в днр и лнр