https://ria.ru/20220209/sobesedovanie-1771795985.html

Исследование показало, что скрывают россияне на собеседованиях

Исследование показало, что скрывают россияне на собеседованиях - РИА Новости, 09.02.2022

Исследование показало, что скрывают россияне на собеседованиях

Почти треть россиян хотя бы раз прибегали к обману на собеседованиях при трудоустройстве, при этом чаще всего приукрашивали правду при обсуждении личной жизни,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T04:27

2022-02-09T04:27

2022-02-09T04:28

общество

россия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Почти треть россиян хотя бы раз прибегали к обману на собеседованиях при трудоустройстве, при этом чаще всего приукрашивали правду при обсуждении личной жизни, отношений с бывшими коллегами и руководителями, а также опыта работы, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Около 7% граждан России признались, что они прибегали к обману на собеседованиях. Еще 24% россиян обманывали ради трудоустройства, но считают это невинной ложью", - сказано в исследовании. При этом остальные 69% опрошенных заверили, что никогда не лгали при приёме на работу.Респонденты сообщили, что чаще всего на собеседованиях говорят неправду при обсуждении личной жизни (так ответили 40% из тех, кто признался во лжи), отношений с бывшими коллегами и руководителями (23%), опыта работы (15%), навыков и компетенций (11%), карьерных планов (7%). Ещё 4% воздержались от ответа на этот вопрос.Допустимым скрывать подробности своей автобиографии во время собеседования считают 38% участников опроса. По мнению четверти опрошенных, при трудоустройстве можно не говорить о своих недостатках и слабых сторонах, еще 14% респондентов не видят ничего плохого в приукрашивании информации о себе, а 12% – в том, чтобы умалчивать о наличии второй работы или подработки. Около 6% россиян полагают, что при общении с потенциальным работодателем простительно не рассказывать об ошибках, допущенных на предыдущих местах работы. Только 5% считают допустимым прибегать к серьёзному обману на собеседовании.Почти трети граждан (31%) не нравится, когда на собеседовании спрашивают про личную жизнь, четверти - вопросы о причинах поиска работы, каждому пятому – про недостатки. Примерно 14% россиян не любят вопросы про компанию, куда они трудоустраиваются. При этом каждый десятый опрошенный нейтрально относится ко всем вопросам на собеседовании.Большинство россиян (63%) оценило уровень своего волнения на собеседованиях как умеренный, около 9% испытывают большой стресс. А более четверти респондентов (28%) сообщили, что вообще не волнуются при общении с потенциальными работодателями.Исследование проводилось в феврале по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян из всех регионов страны.

https://sn.ria.ru/20220126/roditeli_i_deti-1769545352.html

https://ria.ru/20220207/otpusk-1771378619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия