https://ria.ru/20220209/slovakiya-1771869203.html

Парламент Словакии большинством голосов одобрил военное соглашение с США

Парламент Словакии большинством голосов одобрил военное соглашение с США - РИА Новости, 09.02.2022

Парламент Словакии большинством голосов одобрил военное соглашение с США

Депутаты Национального совета (парламента) Словакии в среду большинством голосов одобрили соглашение о военном сотрудничестве с США, сообщил телеканал ТА3. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:46

2022-02-09T13:46

2022-02-09T14:04

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ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Депутаты Национального совета (парламента) Словакии в среду большинством голосов одобрили соглашение о военном сотрудничестве с США, сообщил телеканал ТА3."Депутаты парламента большинством голосов одобрили в среду соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США, подписанное 3 февраля в Вашингтоне госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой минобороны Словакии Ярославом Надем", - говорится в сообщении.За одобрение соглашения проголосовали 79 депутатов, против – 60, один депутат воздержался. Теперь последнее слово остается за президентом республики Зузаной Чапутовой, которая своей подписью должна ратифицировать соглашение. Ранее Чапутова уже выразила поддержку военному соглашению с США.Генпрокурор республики Марош Жилинка нашел в документе 35 несоответствий словацкому законодательству. Во вторник он заявил о том, что соглашение с США приведет к нарушению суверенитета и территориальной целостности Словакии, которая переносит часть своих прав на другое государство, и рекомендовал депутатам отвергнуть соглашение.Лидеры оппозиционных партий заявили о намерении немедленно начать сбор подписей сограждан за проведение референдума, который включал бы две темы: проведение внеочередных выборов в парламент и отказ от соглашения о военном сотрудничестве с США. Согласно проведенному в конце января опросу общественности, 64% опрошенных не согласны с возможным размещением американских военнослужащих в Словакии, а 51% респондентов отвергли военное соглашение с США. Согласие с ним выразили 32% опрошенных.Двустороннее соглашение между Братиславой и Вашингтоном, которое ранее одобрил кабмин республики, позволит американской стороне бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке республики и Слиач в ее центральной части. Соглашение должно действовать в течение 10 лет с возможностью последующего продления или отказа от него. Документ предусматривает выделение американской стороной 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии.

https://ria.ru/20220208/nato-1771670128.html

https://ria.ru/20220201/slovakiya-1770530161.html

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