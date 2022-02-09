13:46 09.02.2022 (обновлено: 14:04 09.02.2022)
Парламент Словакии большинством голосов одобрил военное соглашение с США
Парламент Словакии большинством голосов одобрил соглашение о военном сотрудничестве с США
Вид на Братиславу
ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Депутаты Национального совета (парламента) Словакии в среду большинством голосов одобрили соглашение о военном сотрудничестве с США, сообщил телеканал ТА3.
"Депутаты парламента большинством голосов одобрили в среду соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США, подписанное 3 февраля в Вашингтоне госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой минобороны Словакии Ярославом Надем", - говорится в сообщении.
За одобрение соглашения проголосовали 79 депутатов, против – 60, один депутат воздержался. Теперь последнее слово остается за президентом республики Зузаной Чапутовой, которая своей подписью должна ратифицировать соглашение. Ранее Чапутова уже выразила поддержку военному соглашению с США.
Генпрокурор республики Марош Жилинка нашел в документе 35 несоответствий словацкому законодательству. Во вторник он заявил о том, что соглашение с США приведет к нарушению суверенитета и территориальной целостности Словакии, которая переносит часть своих прав на другое государство, и рекомендовал депутатам отвергнуть соглашение.
Лидеры оппозиционных партий заявили о намерении немедленно начать сбор подписей сограждан за проведение референдума, который включал бы две темы: проведение внеочередных выборов в парламент и отказ от соглашения о военном сотрудничестве с США. Согласно проведенному в конце января опросу общественности, 64% опрошенных не согласны с возможным размещением американских военнослужащих в Словакии, а 51% респондентов отвергли военное соглашение с США. Согласие с ним выразили 32% опрошенных.
Двустороннее соглашение между Братиславой и Вашингтоном, которое ранее одобрил кабмин республики, позволит американской стороне бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке республики и Слиач в ее центральной части. Соглашение должно действовать в течение 10 лет с возможностью последующего продления или отказа от него. Документ предусматривает выделение американской стороной 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии.