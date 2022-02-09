https://ria.ru/20220209/sertifikatsiya-1771800403.html

Чижов оценил шансы на сертификацию "Северного потока — 2"

Чижов оценил шансы на сертификацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.02.2022

Чижов оценил шансы на сертификацию "Северного потока — 2"

Еврокомиссия (ЕК) наверняка расширит срок изучения сертификации "Северного потока — 2" до максимально возможных четырех месяцев, поэтому итоговое решение... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T07:33

2022-02-09T07:33

2022-02-09T07:47

в мире

россия

еврокомиссия

северный поток — 2

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) наверняка расширит срок изучения сертификации "Северного потока — 2" до максимально возможных четырех месяцев, поэтому итоговое решение Евросоюз примет не раньше июля, но шансы на сертификацию большие, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.Отвечая на вопрос, как обстоят дела с сертификацией "Северного потока — 2", дипломат заметил, что "вновь и вновь проявляются геополитические моменты". Затем свое заключение на решение немецкого регулятора представит Еврокомиссия. "Я почему-то не сомневаюсь, что срок рассмотрения этого дела в ЕК будет в ручном режиме расширен до максимально возможного, то есть до четырех месяцев. Так что решение по "Северному потоку — 2" будет не раньше июля", - добавил он.Говоря о том, каковы шансы, что "Северный поток 2" в итоге сертифицируют, он сказал: "Большие".Чижов выразил уверенность, что это нужно в большей мере европейским потребителям, нежели самой России, ведь она найдет, куда продать этот газ, если гипотетически представить, что "Северного потока — 2" не будет."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы; процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена сформировать заключение после консультаций с Украиной.На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.Москва не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают не только США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, но и Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Россия также заявляла о готовности продолжать транзит газа через Украину.В последние месяцы на Западе заговорили о подготовке Россией "вторжения" на Украину и пригрозили санкциями, в том числе против "Северного потока — 2". Москва не раз подчеркивала, что у нее нет агрессивных планов в отношении каких-либо стран, а подобные заявления используются как предлог, чтобы нарастить контингент НАТО у российских границ.

https://ria.ru/20220209/gaz-1771799189.html

https://ria.ru/20220208/gaz-1771626186.html

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в мире, россия, еврокомиссия, северный поток — 2