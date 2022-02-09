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Санкции Лондона против Москвы приведут к напряженности, заявил МИД

Санкции Лондона против Москвы приведут к напряженности, заявил МИД - РИА Новости, 09.02.2022

Санкции Лондона против Москвы приведут к напряженности, заявил МИД

Санкции Лондона против российских физических и юридических лиц вызовут новый виток напряженности в отношениях РФ и Британии, сообщило министерство иностранных... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T20:01

2022-02-09T20:01

2022-02-09T20:22

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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лиз трасс

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Санкции Лондона против российских физических и юридических лиц вызовут новый виток напряженности в отношениях РФ и Британии, сообщило министерство иностранных дел России в связи с визитом главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.Ведомство отметило, что британское правительство внесло в парламент документ, который предусматривает новые основания для подведения под санкции российских юридических и физических лиц. В МИД РФ отметили, что таким образом Лондон хочет получить возможность вводить ограничения в отношении любых компаний, которые связаны с российским государством, работают в интересах российского государства либо относятся к стратегически важной для российского государства отрасли экономики."В случае реализации подобный шаг вызовет очередной виток напряженности в двусторонних отношениях. Кроме того, тем самым Великобритания подрывает собственную инвестиционную привлекательность и фактически угрожает своему крупному бизнесу, активно взаимодействующему с российскими экономическими операторами", - говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, великобритания, лондон, лиз трасс