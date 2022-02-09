Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/sanktsii-1771902629.html
Названы три возможные санкционные меры Запада против России
Moody's назвало три возможные санкционные меры Запада против России - РИА Новости, 09.02.2022
Названы три возможные санкционные меры Запада против России
Украинский кризис не выльется в прямой вооруженный конфликт, так как это грозит России серьезными издержками из-за санкций Запада, пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:57
2022-02-09T15:57
в мире
экономика
сша
россия
swift
нато
украина
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100221/26/1002212618_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_32d29b850cccab0c24903ba7c1ce223a.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинский кризис не выльется в прямой вооруженный конфликт, так как это грозит России серьезными издержками из-за санкций Запада, пишет РБК со ссылкой на аналитический отчет рейтингового агентства Moody’s."Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряженность продолжится, но не приведет к прямому военному конфликту", — говорится в обзоре Moody's "Часто задаваемые вопросы о напряженности и конфликте между Россией и Украиной" от 8 февраля.Эксперты предупредили, что в случае российского "военного вмешательства" агентство может понизить суверенный кредитный рейтинг страны. При этом отмечается, что это не "базовый" сценарий. Сейчас рейтинг инвестиционного качества у России — Baa3 со стабильным прогнозом.В Moody’s считают, что любое "нападение" на Украину приведет к новым антироссийским санкциям со стороны Запада. Агентство рассмотрело три вероятные ограничительные меры со стороны США: санкции на вторичный рынок государственных долговых обязательств, ограничения на доступ российских банков к системе SWIFT и включение финансовых институтов страны в санкционный список SDN.Сейчас американским инвесторам можно покупать облигации федерального займа (ОФЗ) России на вторичном рынке. В Moody’s полагают, что даже если всем нерезидентам придется выйти из российского госдолга, банковская система страны сможет приобрести эти бумаги.Эксперты агентства отметили, что Банк России готов предоставить дополнительную ликвидность финсектору, если это понадобится. Но в то же время, если США введут эту ограничительную меру, займы для правительства подорожают.Ограничения на доступ к системе SWIFT не остановят трансграничные переводы для российских банков, но им придется искать иные пути, и собственная система передачи финансовых сообщений пока не в состоянии полностью заменить SWIFT, предупредили в Moody’s.Наибольшую угрозу для российской экономики представляет включения российских госбанков в список SDN. Эксперты агентства объяснили, что эту меру придется соблюдать не только американским контрагентам российских кредитных учреждений, но и другим иностранным партнерам.Однако ограничения, при которых возникнут проблемы с платежами по суверенному долгу России, в Moody’s считают "очень отдаленным сценарием". В агентстве исключили дефолт в качестве базового варианта развития событий.Эксперты указали на готовность России к самым негативным сценариям: так, с 2016 года российские государственные еврооблигации исключили американские банки из структуры расчетов и предполагают выплаты в альтернативных доллару валютах.При этом авторы отчета видят угрозу в возможности ограничения экспорта в Россию технологий, необходимых для модернизации экономики. Это отразится на темпах роста ВВП: по прогнозу Moody’s, в 2022 и 2023 годах он составит два и 1,5% соответственно.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771667788.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220208/zelenskiy-1771773238.html
https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771785050.html
https://ria.ru/20220209/sanktsii-1771868937.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100221/26/1002212618_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_0208243158d25ac2998b187f09b5a983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, сша, россия, swift, нато, украина, санкции в отношении россии
15:57 09.02.2022
 
Moody's назвало три возможные санкционные меры Запада против России

Агентство Moody's: напряженность между Россией и Западом продолжится, но войны не будет

© РИА НовостиМеждународное рейтинговое агентство Moody`s
Международное рейтинговое агентство Moody`s - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Moody`s
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинский кризис не выльется в прямой вооруженный конфликт, так как это грозит России серьезными издержками из-за санкций Запада, пишет РБК со ссылкой на аналитический отчет рейтингового агентства Moody’s.
"Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряженность продолжится, но не приведет к прямому военному конфликту", — говорится в обзоре Moody's "Часто задаваемые вопросы о напряженности и конфликте между Россией и Украиной" от 8 февраля.
Эксперты предупредили, что в случае российского "военного вмешательства" агентство может понизить суверенный кредитный рейтинг страны. При этом отмечается, что это не "базовый" сценарий. Сейчас рейтинг инвестиционного качества у России — Baa3 со стабильным прогнозом.
В Moody’s считают, что любое "нападение" на Украину приведет к новым антироссийским санкциям со стороны Запада. Агентство рассмотрело три вероятные ограничительные меры со стороны США: санкции на вторичный рынок государственных долговых обязательств, ограничения на доступ российских банков к системе SWIFT и включение финансовых институтов страны в санкционный список SDN.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 13:27
В Австрии назвали условие введения новых санкций против России
Сейчас американским инвесторам можно покупать облигации федерального займа (ОФЗ) России на вторичном рынке. В Moody’s полагают, что даже если всем нерезидентам придется выйти из российского госдолга, банковская система страны сможет приобрести эти бумаги.
Эксперты агентства отметили, что Банк России готов предоставить дополнительную ликвидность финсектору, если это понадобится. Но в то же время, если США введут эту ограничительную меру, займы для правительства подорожают.
Ограничения на доступ к системе SWIFT не остановят трансграничные переводы для российских банков, но им придется искать иные пути, и собственная система передачи финансовых сообщений пока не в состоянии полностью заменить SWIFT, предупредили в Moody’s.
Наибольшую угрозу для российской экономики представляет включения российских госбанков в список SDN. Эксперты агентства объяснили, что эту меру придется соблюдать не только американским контрагентам российских кредитных учреждений, но и другим иностранным партнерам.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 20:33Авторы
Некому давить на Москву: Зеленский рассказал о бессилии Европы
Однако ограничения, при которых возникнут проблемы с платежами по суверенному долгу России, в Moody’s считают "очень отдаленным сценарием". В агентстве исключили дефолт в качестве базового варианта развития событий.
Эксперты указали на готовность России к самым негативным сценариям: так, с 2016 года российские государственные еврооблигации исключили американские банки из структуры расчетов и предполагают выплаты в альтернативных доллару валютах.
При этом авторы отчета видят угрозу в возможности ограничения экспорта в Россию технологий, необходимых для модернизации экономики. Это отразится на темпах роста ВВП: по прогнозу Moody’s, в 2022 и 2023 годах он составит два и 1,5% соответственно.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 23:28
Белый дом выступил против немедленных санкций против "Северного потока — 2"
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 13:45
СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за возможных санкций против России
 
В миреЭкономикаСШАРоссияSWIFTНАТОУкраинаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала