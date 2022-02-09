https://ria.ru/20220209/sanktsii-1771902629.html

Названы три возможные санкционные меры Запада против России

Moody's назвало три возможные санкционные меры Запада против России - РИА Новости, 09.02.2022

Названы три возможные санкционные меры Запада против России

Украинский кризис не выльется в прямой вооруженный конфликт, так как это грозит России серьезными издержками из-за санкций Запада, пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:57

2022-02-09T15:57

2022-02-09T15:57

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экономика

сша

россия

swift

нато

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинский кризис не выльется в прямой вооруженный конфликт, так как это грозит России серьезными издержками из-за санкций Запада, пишет РБК со ссылкой на аналитический отчет рейтингового агентства Moody’s."Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряженность продолжится, но не приведет к прямому военному конфликту", — говорится в обзоре Moody's "Часто задаваемые вопросы о напряженности и конфликте между Россией и Украиной" от 8 февраля.Эксперты предупредили, что в случае российского "военного вмешательства" агентство может понизить суверенный кредитный рейтинг страны. При этом отмечается, что это не "базовый" сценарий. Сейчас рейтинг инвестиционного качества у России — Baa3 со стабильным прогнозом.В Moody’s считают, что любое "нападение" на Украину приведет к новым антироссийским санкциям со стороны Запада. Агентство рассмотрело три вероятные ограничительные меры со стороны США: санкции на вторичный рынок государственных долговых обязательств, ограничения на доступ российских банков к системе SWIFT и включение финансовых институтов страны в санкционный список SDN.Сейчас американским инвесторам можно покупать облигации федерального займа (ОФЗ) России на вторичном рынке. В Moody’s полагают, что даже если всем нерезидентам придется выйти из российского госдолга, банковская система страны сможет приобрести эти бумаги.Эксперты агентства отметили, что Банк России готов предоставить дополнительную ликвидность финсектору, если это понадобится. Но в то же время, если США введут эту ограничительную меру, займы для правительства подорожают.Ограничения на доступ к системе SWIFT не остановят трансграничные переводы для российских банков, но им придется искать иные пути, и собственная система передачи финансовых сообщений пока не в состоянии полностью заменить SWIFT, предупредили в Moody’s.Наибольшую угрозу для российской экономики представляет включения российских госбанков в список SDN. Эксперты агентства объяснили, что эту меру придется соблюдать не только американским контрагентам российских кредитных учреждений, но и другим иностранным партнерам.Однако ограничения, при которых возникнут проблемы с платежами по суверенному долгу России, в Moody’s считают "очень отдаленным сценарием". В агентстве исключили дефолт в качестве базового варианта развития событий.Эксперты указали на готовность России к самым негативным сценариям: так, с 2016 года российские государственные еврооблигации исключили американские банки из структуры расчетов и предполагают выплаты в альтернативных доллару валютах.При этом авторы отчета видят угрозу в возможности ограничения экспорта в Россию технологий, необходимых для модернизации экономики. Это отразится на темпах роста ВВП: по прогнозу Moody’s, в 2022 и 2023 годах он составит два и 1,5% соответственно.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.

https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771667788.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/zelenskiy-1771773238.html

https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771785050.html

https://ria.ru/20220209/sanktsii-1771868937.html

сша

россия

украина

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в мире, экономика, сша, россия, swift, нато, украина, санкции в отношении россии