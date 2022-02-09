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https://ria.ru/20220209/sanktsii-1771862364.html
Глава МИД Испании выступил против превентивных санкций против России
Глава МИД Испании выступил против превентивных санкций против России - РИА Новости, 09.02.2022
Глава МИД Испании выступил против превентивных санкций против России
Страны Запада не должны вводить превентивные санкции в отношении России, поскольку основная ставка сейчас делается на дипломатическое разрешение конфликта на... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:20
2022-02-09T13:20
в мире
сергей лавров
дмитрий кулеба
сша
киев
россия
нато
испания
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КИЕВ, 9 фев – РИА Новости. Страны Запада не должны вводить превентивные санкции в отношении России, поскольку основная ставка сейчас делается на дипломатическое разрешение конфликта на Украине и избежание военного сценария, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес."Сама по себе ситуация напряженная, чтобы вносить еще большее напряжение или создавать своего рода предположения", - заявил он на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможности введения санкций в качестве превентивной меры, "до военного нападения"."Думаю, все усилия - и мой визит сюда это тоже часть - должны быть направлены на деэскалацию и разрядку напряженности через диалог, чтобы Украина могла жить мирно в отношении своих границ и гарантируя свой суверенитет. Не вижу, почему это невозможно. Никто с этой стороны Европы не готовится к войне, и поэтому мы не должны показывать, что этот сценарий неизбежен, потому что это не так. Сегодня приоритет отдается дипломатии", - добавил он.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771667788.html
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сша
киев
россия
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в мире, сергей лавров, дмитрий кулеба, сша, киев, россия, нато, испания
13:20 09.02.2022
 
Глава МИД Испании выступил против превентивных санкций против России

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес выступил против превентивных санкций против России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля
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КИЕВ, 9 фев – РИА Новости. Страны Запада не должны вводить превентивные санкции в отношении России, поскольку основная ставка сейчас делается на дипломатическое разрешение конфликта на Украине и избежание военного сценария, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Сама по себе ситуация напряженная, чтобы вносить еще большее напряжение или создавать своего рода предположения", - заявил он на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможности введения санкций в качестве превентивной меры, "до военного нападения".
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 13:27
В Австрии назвали условие введения новых санкций против России
"Думаю, все усилия - и мой визит сюда это тоже часть - должны быть направлены на деэскалацию и разрядку напряженности через диалог, чтобы Украина могла жить мирно в отношении своих границ и гарантируя свой суверенитет. Не вижу, почему это невозможно. Никто с этой стороны Европы не готовится к войне, и поэтому мы не должны показывать, что этот сценарий неизбежен, потому что это не так. Сегодня приоритет отдается дипломатии", - добавил он.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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В МИД заявили о неминуемых последствиях антироссийских санкций для Запада
 
В миреСергей ЛавровДмитрий КулебаСШАКиевРоссияНАТОИспания
 
 
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