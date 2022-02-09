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Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе
Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе - РИА Новости, 09.02.2022
Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе
Президент России Владимир Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе, отметив, что, несмотря на пандемию, они работают, не снижая темп. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:35
2022-02-09T13:53
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе, отметив, что, несмотря на пандемию, они работают, не снижая темп."Я хочу сердечно поблагодарить всех судей России за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей - хотел сказать, работы - своей миссии, безусловно. И вот за эту работу с полной отдачей. Когда профессиональный долг выходит на первый план, ставится во главу угла", - сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.Путин отметил, что "все это непростое время наши суды работают, не снижая темпов, в обычном режиме".
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общество, владимир путин, россия
13:35 09.02.2022 (обновлено: 13:53 09.02.2022)
 
Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе

Президент Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе, отметив, что, несмотря на пандемию, они работают, не снижая темп.
"Я хочу сердечно поблагодарить всех судей России за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей - хотел сказать, работы - своей миссии, безусловно. И вот за эту работу с полной отдачей. Когда профессиональный долг выходит на первый план, ставится во главу угла", - сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Путин отметил, что "все это непростое время наши суды работают, не снижая темпов, в обычном режиме".
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