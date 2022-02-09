https://ria.ru/20220209/samootverzhennost-1771866038.html

Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе

Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе - РИА Новости, 09.02.2022

Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе

Президент России Владимир Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе, отметив, что, несмотря на пандемию, они работают, не снижая темп. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:35

2022-02-09T13:35

2022-02-09T13:53

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе, отметив, что, несмотря на пандемию, они работают, не снижая темп."Я хочу сердечно поблагодарить всех судей России за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей - хотел сказать, работы - своей миссии, безусловно. И вот за эту работу с полной отдачей. Когда профессиональный долг выходит на первый план, ставится во главу угла", - сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.Путин отметил, что "все это непростое время наши суды работают, не снижая темпов, в обычном режиме".

https://ria.ru/20210701/putin-1739363890.html

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общество, владимир путин, россия