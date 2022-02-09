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Верховный суд объяснит, как рассматривать дела о превышении самообороны
Верховный суд объяснит, как рассматривать дела о превышении самообороны - РИА Новости, 09.02.2022
Верховный суд объяснит, как рассматривать дела о превышении самообороны
Верховный суд РФ в 2022 году расскажет, как рассматривать дела о превышении пределов самообороны, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев на Совещании судей... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:27
2022-02-09T15:27
россия
верховный суд рф
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ в 2022 году расскажет, как рассматривать дела о превышении пределов самообороны, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ."В 2022 году Верховный суд РФ обобщит судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой самообороны", - сказал Лебедев.Обзор практики - правовые позиции ВС РФ, которыми должны руководствоваться остальные судьи при рассмотрении дел.ВС РФ за последнее время вынес несколько резонансных решений по делам о самообороне. Так, он оправдал женщину, которая защищаясь ранила сожителя ножом, когда он душил ее. И, напротив, отменил оправдание мужчине - хотя изначально ему грозила опасность от нападающих, но последнего он застрелил уже в спину, когда тот убегал.
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россия, верховный суд рф, общество
15:27 09.02.2022
 
Верховный суд объяснит, как рассматривать дела о превышении самообороны

Верховный суд объяснит, как рассматривать дела о превышении пределов самообороны

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ в 2022 году расскажет, как рассматривать дела о превышении пределов самообороны, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.
"В 2022 году Верховный суд РФ обобщит судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой самообороны", - сказал Лебедев.
Обзор практики - правовые позиции ВС РФ, которыми должны руководствоваться остальные судьи при рассмотрении дел.
ВС РФ за последнее время вынес несколько резонансных решений по делам о самообороне. Так, он оправдал женщину, которая защищаясь ранила сожителя ножом, когда он душил ее. И, напротив, отменил оправдание мужчине - хотя изначально ему грозила опасность от нападающих, но последнего он застрелил уже в спину, когда тот убегал.
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