https://ria.ru/20220209/samooborona-1771894850.html

Верховный суд объяснит, как рассматривать дела о превышении самообороны

Верховный суд объяснит, как рассматривать дела о превышении самообороны - РИА Новости, 09.02.2022

Верховный суд объяснит, как рассматривать дела о превышении самообороны

Верховный суд РФ в 2022 году расскажет, как рассматривать дела о превышении пределов самообороны, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев на Совещании судей... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:27

2022-02-09T15:27

2022-02-09T15:27

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общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ в 2022 году расскажет, как рассматривать дела о превышении пределов самообороны, заявил председатель суда Вячеслав Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ."В 2022 году Верховный суд РФ обобщит судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой самообороны", - сказал Лебедев.Обзор практики - правовые позиции ВС РФ, которыми должны руководствоваться остальные судьи при рассмотрении дел.ВС РФ за последнее время вынес несколько резонансных решений по делам о самообороне. Так, он оправдал женщину, которая защищаясь ранила сожителя ножом, когда он душил ее. И, напротив, отменил оправдание мужчине - хотя изначально ему грозила опасность от нападающих, но последнего он застрелил уже в спину, когда тот убегал.

https://ria.ru/20220207/zaschita-1771418853.html

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