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В Госдуме объяснили, почему Россия встала в центре международной дипломатии
В Госдуме объяснили, почему Россия встала в центре международной дипломатии - РИА Новости, 09.02.2022
В Госдуме объяснили, почему Россия встала в центре международной дипломатии
Россия стала центром переговорного процесса по гарантиям безопасности, пока одни члены ЕС ставят под сомнение авторитет НАТО, другие на диалоге с РФ пытаются... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:10
2022-02-09T18:10
в мире
россия
евросоюз
адальби шхагошев
госдума рф
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия стала центром переговорного процесса по гарантиям безопасности, пока одни члены ЕС ставят под сомнение авторитет НАТО, другие на диалоге с РФ пытаются решить и собственные внутренние проблемы, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Евросоюз подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа."Обозначился стихийный политический марафон, выстроилась очередь для разговоров с руководством России и непосредственно с Путиным. Это, на мой взгляд, подтверждает важность предложений РФ по гарантиям безопасности в контексте глобальной безопасности всего мира", - подчеркнул он.По словам политика, члены Европейского Союза, привычно опиравшиеся в вопросах безопасности на США, "делать этого больше не хотят - не хотят именно в коллективном формате". "Байден, Макрон, Джонсон, Эрдоган, Шольц и дальше по списку - политики, которые реально хотят быть участниками этого большого разговора, поскольку считают, что предложения России действительно могут установить безопасность не только в европейском регионе, но и в мире", - добавил он.Однако это не единственная причина "политического марафона". Шхагошев отмечает, что европейские лидеры могут использовать диалог с Россией и для решения своих внутренних вопросов. К тому же, по его словам, у многих государств сейчас "наблюдается усталость от членства в НАТО", и вынужденные искать решения собственных проблем - они прибегают к диалогу с РФ. "На самом деле для многих политических лидеров Путин становится мерилом для достижения определенных целей у себя в стране для того, чтобы поднимать собственный статус и рейтинг. Но, повторюсь, мы от своей стратегии, в любом случае, не отклоняемся", - заметил он.Аргументируя свою позицию, парламентарий напомнил о публикациях западных СМИ, заявлявших, что французский лидер Макрон не согласовал с НАТО озвученные Путину предложения по Украине. Шхагошев отметил, хотя члены альянса напрямую могут об этом не заявлять, "но авторитет НАТО вызывает очень большие сомнения сейчас"."Поэтому каждый член альянса начинает очень глубоко задумываться. Россия добивалась диалога - сегодня "все флаги в гости будут к нам", - констатировал он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220209/sanktsii-1771868937.html
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в мире, россия, евросоюз, адальби шхагошев, госдума рф
18:10 09.02.2022
 
В Госдуме объяснили, почему Россия встала в центре международной дипломатии

Депутат Шхагошев: некоторые страны ЕС в диалоге с Россией решают свои внутренние проблемы

© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Член президиума Генерального совета партии Единая Россия Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия стала центром переговорного процесса по гарантиям безопасности, пока одни члены ЕС ставят под сомнение авторитет НАТО, другие на диалоге с РФ пытаются решить и собственные внутренние проблемы, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Евросоюз подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.
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"Обозначился стихийный политический марафон, выстроилась очередь для разговоров с руководством России и непосредственно с Путиным. Это, на мой взгляд, подтверждает важность предложений РФ по гарантиям безопасности в контексте глобальной безопасности всего мира", - подчеркнул он.
По словам политика, члены Европейского Союза, привычно опиравшиеся в вопросах безопасности на США, "делать этого больше не хотят - не хотят именно в коллективном формате". "Байден, Макрон, Джонсон, Эрдоган, Шольц и дальше по списку - политики, которые реально хотят быть участниками этого большого разговора, поскольку считают, что предложения России действительно могут установить безопасность не только в европейском регионе, но и в мире", - добавил он.
Однако это не единственная причина "политического марафона". Шхагошев отмечает, что европейские лидеры могут использовать диалог с Россией и для решения своих внутренних вопросов. К тому же, по его словам, у многих государств сейчас "наблюдается усталость от членства в НАТО", и вынужденные искать решения собственных проблем - они прибегают к диалогу с РФ. "На самом деле для многих политических лидеров Путин становится мерилом для достижения определенных целей у себя в стране для того, чтобы поднимать собственный статус и рейтинг. Но, повторюсь, мы от своей стратегии, в любом случае, не отклоняемся", - заметил он.
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Аргументируя свою позицию, парламентарий напомнил о публикациях западных СМИ, заявлявших, что французский лидер Макрон не согласовал с НАТО озвученные Путину предложения по Украине. Шхагошев отметил, хотя члены альянса напрямую могут об этом не заявлять, "но авторитет НАТО вызывает очень большие сомнения сейчас".
"Поэтому каждый член альянса начинает очень глубоко задумываться. Россия добивалась диалога - сегодня "все флаги в гости будут к нам", - констатировал он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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