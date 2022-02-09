18:18 09.02.2022 (обновлено: 21:42 09.02.2022)
А-Клуб признан лучшим российским банком в рейтинге Euromoney
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© Фото : Альфа-Банк
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. А-Клуб получил престижную международную премию журнала Euromoney сразу в 13 номинациях, включая награды за развитие ESG и технологичность, сообщает Альфа-Банк.
А-Клуб – закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, предлагающее решения по управлению частным капиталом.
Премия присуждена по результатам исследования Private Banking and Wealth Management ("Банковское обслуживание и управление частным капиталом клиентов сегмента private").
Согласно экспертной оценке, А-Клуб стал лучшим в России подразделением Private Banking в таких номинациях как "Инвестирование в сфере устойчивого развития/ESG", "Семейное управление", "Работа с клиентами категорий US$250m+, US$5m-30m и US$100k-5m", "Обслуживание международных клиентов", "Инвестиционный менеджмент", "Банк нового поколения", "Консультирование в сфере благотворительности", "Обслуживание владельцев бизнеса", "Технологии и управление базами данных и безопасностью в Private Banking и управлении капиталом", "Внедрение инновационных и развивающихся технологий".
"Сегодня мы одержали безоговорочную победу в рейтинге самого влиятельного международного издания Euromoney. А-Клуб взял в общей сложности 13 номинаций. Важно, что этот рейтинг составлен на основе оценок реальных клиентов и партнеров, которые доверяют нам и выбирают А-Клуб за сервис мирового уровня. Ключевые факторы нашего успеха: доступность цифровых сервисов 24/7, профессиональная экспертиза финансовых советников и всегда актуальные инвестиционные решения", — приводится в сообщении комментарий руководителя А-Клуба Алины Назаровой.
Ежегодное исследование Private Banking and Wealth Management Survey журнала Euromoney предоставляет качественный обзор лучших услуг в области банковского обслуживания частных клиентов в разрезе регионов и видов предоставляемого сервиса. В исследовании принимают участие банки и компании, управляющие частным капиталом.