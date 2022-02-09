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А-Клуб признан лучшим российским банком в рейтинге Euromoney

А-Клуб признан лучшим российским банком в рейтинге Euromoney - РИА Новости, 09.02.2022

А-Клуб признан лучшим российским банком в рейтинге Euromoney

А-Клуб получил престижную международную премию журнала Euromoney сразу в 13 номинациях, включая награды за развитие ESG и технологичность, сообщает Альфа-Банк. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:18

2022-02-09T18:18

2022-02-09T21:42

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. А-Клуб получил престижную международную премию журнала Euromoney сразу в 13 номинациях, включая награды за развитие ESG и технологичность, сообщает Альфа-Банк.А-Клуб – закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, предлагающее решения по управлению частным капиталом.Премия присуждена по результатам исследования Private Banking and Wealth Management ("Банковское обслуживание и управление частным капиталом клиентов сегмента private").Согласно экспертной оценке, А-Клуб стал лучшим в России подразделением Private Banking в таких номинациях как "Инвестирование в сфере устойчивого развития/ESG", "Семейное управление", "Работа с клиентами категорий US$250m+, US$5m-30m и US$100k-5m", "Обслуживание международных клиентов", "Инвестиционный менеджмент", "Банк нового поколения", "Консультирование в сфере благотворительности", "Обслуживание владельцев бизнеса", "Технологии и управление базами данных и безопасностью в Private Banking и управлении капиталом", "Внедрение инновационных и развивающихся технологий".Ежегодное исследование Private Banking and Wealth Management Survey журнала Euromoney предоставляет качественный обзор лучших услуг в области банковского обслуживания частных клиентов в разрезе регионов и видов предоставляемого сервиса. В исследовании принимают участие банки и компании, управляющие частным капиталом.

https://ria.ru/20220203/rezultativnost-1770934363.html

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альфа-банк, россия, новости компаний - экономика