Минск сообщил об угрозах членам комиссий по конституционному референдуму
ЦИК Белоруссии сообщил об угрозах членам комиссий по конституционному референдуму
© SputnikКонституция Республики Беларусь
© Sputnik
Конституция Республики Беларусь
МИНСК, 9 фев – РИА Новости. ЦИК Белоруссии заявил, что зафиксированы первые случаи угроз членам участковых комиссий по конституционному референдуму, милиция проводит проверку.
"В Беларуси зафиксированы первые случаи угроз в отношении членов участковых комиссий. Сотрудниками милиции проводится проверка", - говорится в сообщении Центризбиркома в его Telegram-канале.
По словам главы ЦИК Игоря Карпенко, угрозы были ожидаемыми. "Мы уже проходили это в 2020 году (во время президентских выборов – ред.), когда в адрес членов участковых комиссий, простых учителей, врачей, трудовых коллективов приходили сообщения с угрозами. И действия наших западных оппонентов в период данной электоральной кампании были вполне ожидаемы. Это был всего лишь вопрос времени, когда они начнут переступать красную черту и снова наступят на те же грабли", - сказал Карпенко.
Он добавил, что "все эти угрозы направляются с одной целью - оказать психологическое давление на членов участковых комиссий и помешать свободному волеизъявлению граждан Беларуси в ходе голосования на референдуме".
"Сегодня Центральной комиссией и министерством внутренних дел налажено тесное сотрудничество по обеспечению порядка на участках для голосования в период проведения референдума, отработан алгоритм действий в случае поступления угроз в адрес членов участковых комиссий и обеспечения их безопасности", - добавил Карпенко.
В ЦИК напомнили, что "правонарушения и преступления, посягающие на права и свободы человека и гражданина, влекут не только административную, но и уголовную ответственность".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он связан с готовящимся в республике конституционным референдумом. Референдум назначен на 27 февраля. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в конце января также заявил, что зарубежные антибелорусские центры после подавления белорусскими властями протестов оппозиции в 2020 году вынашивают намерение взять реванш, в том числе в ходе республиканского референдума по поправкам в конституцию.
8 февраля, 11:14Лукашенко предупредил о "дохлятине" в СМИ во время референдума