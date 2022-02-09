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Минск сообщил об угрозах членам комиссий по конституционному референдуму

Минск сообщил об угрозах членам комиссий по конституционному референдуму - РИА Новости, 09.02.2022

Минск сообщил об угрозах членам комиссий по конституционному референдуму

ЦИК Белоруссии заявил, что зафиксированы первые случаи угроз членам участковых комиссий по конституционному референдуму, милиция проводит проверку. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T21:31

2022-02-09T21:31

2022-02-09T21:31

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александр вольфович

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МИНСК, 9 фев – РИА Новости. ЦИК Белоруссии заявил, что зафиксированы первые случаи угроз членам участковых комиссий по конституционному референдуму, милиция проводит проверку."В Беларуси зафиксированы первые случаи угроз в отношении членов участковых комиссий. Сотрудниками милиции проводится проверка", - говорится в сообщении Центризбиркома в его Telegram-канале.По словам главы ЦИК Игоря Карпенко, угрозы были ожидаемыми. "Мы уже проходили это в 2020 году (во время президентских выборов – ред.), когда в адрес членов участковых комиссий, простых учителей, врачей, трудовых коллективов приходили сообщения с угрозами. И действия наших западных оппонентов в период данной электоральной кампании были вполне ожидаемы. Это был всего лишь вопрос времени, когда они начнут переступать красную черту и снова наступят на те же грабли", - сказал Карпенко.Он добавил, что "все эти угрозы направляются с одной целью - оказать психологическое давление на членов участковых комиссий и помешать свободному волеизъявлению граждан Беларуси в ходе голосования на референдуме"."Сегодня Центральной комиссией и министерством внутренних дел налажено тесное сотрудничество по обеспечению порядка на участках для голосования в период проведения референдума, отработан алгоритм действий в случае поступления угроз в адрес членов участковых комиссий и обеспечения их безопасности", - добавил Карпенко.В ЦИК напомнили, что "правонарушения и преступления, посягающие на права и свободы человека и гражданина, влекут не только административную, но и уголовную ответственность".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он связан с готовящимся в республике конституционным референдумом. Референдум назначен на 27 февраля. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в конце января также заявил, что зарубежные антибелорусские центры после подавления белорусскими властями протестов оппозиции в 2020 году вынашивают намерение взять реванш, в том числе в ходе республиканского референдума по поправкам в конституцию.

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в мире, александр лукашенко, александр вольфович, игорь карпенко, белоруссия, telegram (приложение)