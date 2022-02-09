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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220209/rashkin-1771833532.html
Рашкин заболел COVID-19
Рашкин заболел COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022
Рашкин заболел COVID-19
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заболел коронавирусом, из-за чего не смог прийти на заседание по делу о незаконной охоте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:31
2022-02-09T16:22
распространение коронавируса
происшествия
александр бастрыкин
россия
саратовская область
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заболел коронавирусом, из-за чего не смог прийти на заседание по делу о незаконной охоте, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство о рассмотрении вопроса в отсутствие Рашкина в связи тем, что у него положительный тест на ковид", - сказала собеседница агентства.Адвокат Рашкина Константин Лазарев подтвердил РИА Новости, что депутат получил положительный тест на коронавирус."Болеет он или не болеет, пока сложно сказать. Ему дано медицинское предписание находиться дома. По этой причине он не был [на заседании суда]", - пояснил защитник.С 13 декабря коммунисту запрещено посещать охотничьи угодья, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями и иными фигурантами, а также по ночам уходить из дома без разрешения следователя.На заседании в среду Басманный суд продлил эти ограничения до конца марта. Сам Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября прошлого года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
https://ria.ru/20211228/rashkin-1765826599.html
https://ria.ru/20211213/obvinenie-1763486159.html
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происшествия, александр бастрыкин, россия, саратовская область, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:31 09.02.2022 (обновлено: 16:22 09.02.2022)
 
Рашкин заболел COVID-19

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заболел COVID-19, из-за чего не явился на суд

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заболел коронавирусом, из-за чего не смог прийти на заседание по делу о незаконной охоте, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство о рассмотрении вопроса в отсутствие Рашкина в связи тем, что у него положительный тест на ковид", - сказала собеседница агентства.
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Адвокат Рашкина Константин Лазарев подтвердил РИА Новости, что депутат получил положительный тест на коронавирус.
"Болеет он или не болеет, пока сложно сказать. Ему дано медицинское предписание находиться дома. По этой причине он не был [на заседании суда]", - пояснил защитник.
С 13 декабря коммунисту запрещено посещать охотничьи угодья, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями и иными фигурантами, а также по ночам уходить из дома без разрешения следователя.
На заседании в среду Басманный суд продлил эти ограничения до конца марта. Сам Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября прошлого года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.
Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
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