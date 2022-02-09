https://ria.ru/20220209/rakety-1771932559.html

Ракеты — не главное: раскрыта цель американской ПРО у российских границ

В Польше назвали истинную цель американской системы ПРО в Восточной Европе - РИА Новости, 09.02.2022

Ракеты — не главное: раскрыта цель американской ПРО у российских границ

Американские базы системы ПРО в Польше и Румынии нужны не только для защиты от ракетного удара, но и для разведки, заявил аналитик Defence.24 Яцек Раубо в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:15

2022-02-09T18:15

2022-02-09T18:22

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американские базы системы ПРО в Польше и Румынии нужны не только для защиты от ракетного удара, но и для разведки, заявил аналитик Defence.24 Яцек Раубо в интервью Polska Times.Комментируя предложение США допустить российскую инспекцию на американские базы в польском Редзиково и румынском Девеселу, где размещены системы ПРО, эксперт сказал, что разворачивание технологичного оружия на восточном фланге НАТО — "худший сценарий" для Москвы."Компоненты системы ПРО имеют важное значение в контексте разведывательного потенциала США в Европе", — заявил Раубо.Он пояснил, что важна не только возможность перехвата ракет противника, но и системы слежения и анализа данных.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске кораблей и самолетов из Дании, Нидерландов, Франции и Испании в Прибалтику, Болгарию и Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

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в мире, безопасность, россия, нато, прибалтика, восточная европа, польша, румыния, сша