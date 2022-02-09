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Туризм
https://ria.ru/20220209/puteshestviya-1771880091.html
Названы самые популярные страны для вакцинных туров
Названы самые популярные страны для вакцинных туров - РИА Новости, 09.02.2022
Названы самые популярные страны для вакцинных туров
Туроператоры рассказали, какие страны выбирают россияне для "вакцинных" путевок и сколько денег тратят на такие поездки, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:50
2022-02-09T17:50
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие страны выбирают россияне для "вакцинных" путевок и сколько денег тратят на такие поездки, сообщает АТОР.Спрос на прививочные туры появился в сентябре 2021 года. В неделю за уколом за рубеж отправляются от 20 до 180 путешественников. Всего же за иммунизацией препаратами, одобренными ВОЗ, с помощью участников рынка съездили около трех тысяч туристов. Они потратили на это примерно 400 миллионов рублей.Эксперты прогнозируют рост интереса к таким поездкам, если в ближайшие месяцы российские препараты не будут одобрены ВОЗ. А пока туроператоры расширяют список зарубежных направлений, куда можно отправиться за вакциной. Так, за уколом предлагают поехать в Болгарию, Армению, Сербию, Хорватию и Турцию.Цены существенно разнятся. Так, пакетный тур на двоих в Турцию можно приобрести за сумму от 37 тысяч рублей, а в Хорватию за эти деньги удастся съездить лишь одному.По статистике запросов, россияне чаще всего хотят сделать бустерную прививку на "Спутник V" или получить однокомпонентную Johnson &amp; Johnson. Реже стремятся пройти полный курс вакцинации препаратом Pfizer.
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туризм, новости - туризм, армения, хорватия, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), воз, коронавирус covid-19, турция, сербия, болгария
17:50 09.02.2022
 
Названы самые популярные страны для вакцинных туров

АТОР: поехать за одобренной ВОЗ вакциной россияне могут в Болгарию, Армению, Турцию

© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие страны выбирают россияне для "вакцинных" путевок и сколько денег тратят на такие поездки, сообщает АТОР.
Спрос на прививочные туры появился в сентябре 2021 года. В неделю за уколом за рубеж отправляются от 20 до 180 путешественников. Всего же за иммунизацией препаратами, одобренными ВОЗ, с помощью участников рынка съездили около трех тысяч туристов. Они потратили на это примерно 400 миллионов рублей.
Эксперты прогнозируют рост интереса к таким поездкам, если в ближайшие месяцы российские препараты не будут одобрены ВОЗ.
А пока туроператоры расширяют список зарубежных направлений, куда можно отправиться за вакциной. Так, за уколом предлагают поехать в Болгарию, Армению, Сербию, Хорватию и Турцию.
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Цены существенно разнятся. Так, пакетный тур на двоих в Турцию можно приобрести за сумму от 37 тысяч рублей, а в Хорватию за эти деньги удастся съездить лишь одному.
По статистике запросов, россияне чаще всего хотят сделать бустерную прививку на "Спутник V" или получить однокомпонентную Johnson & Johnson. Реже стремятся пройти полный курс вакцинации препаратом Pfizer.
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