https://ria.ru/20220209/puteshestviya-1771880091.html

Названы самые популярные страны для вакцинных туров

Названы самые популярные страны для вакцинных туров - РИА Новости, 09.02.2022

Названы самые популярные страны для вакцинных туров

Туроператоры рассказали, какие страны выбирают россияне для "вакцинных" путевок и сколько денег тратят на такие поездки, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:50

2022-02-09T17:50

2022-02-09T17:50

туризм

туризм

новости - туризм

армения

хорватия

европа

ассоциация туроператоров россии (атор)

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eaf289fe0d5e1fe14f6161d24086d2d.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие страны выбирают россияне для "вакцинных" путевок и сколько денег тратят на такие поездки, сообщает АТОР.Спрос на прививочные туры появился в сентябре 2021 года. В неделю за уколом за рубеж отправляются от 20 до 180 путешественников. Всего же за иммунизацией препаратами, одобренными ВОЗ, с помощью участников рынка съездили около трех тысяч туристов. Они потратили на это примерно 400 миллионов рублей.Эксперты прогнозируют рост интереса к таким поездкам, если в ближайшие месяцы российские препараты не будут одобрены ВОЗ. А пока туроператоры расширяют список зарубежных направлений, куда можно отправиться за вакциной. Так, за уколом предлагают поехать в Болгарию, Армению, Сербию, Хорватию и Турцию.Цены существенно разнятся. Так, пакетный тур на двоих в Турцию можно приобрести за сумму от 37 тысяч рублей, а в Хорватию за эти деньги удастся съездить лишь одному.По статистике запросов, россияне чаще всего хотят сделать бустерную прививку на "Спутник V" или получить однокомпонентную Johnson & Johnson. Реже стремятся пройти полный курс вакцинации препаратом Pfizer.

https://ria.ru/20220116/sloveniya-1767728016.html

https://ria.ru/20220203/tallin-1562450223.html

армения

хорватия

европа

турция

сербия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, армения, хорватия, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), воз, коронавирус covid-19, турция, сербия, болгария