https://ria.ru/20220209/proisshestvie-1771708740.html

"Я ее расчленил и спрятал": бизнесмен избежал статьи за убийство

"Я ее расчленил и спрятал": бизнесмен избежал статьи за убийство - РИА Новости, 09.02.2022

"Я ее расчленил и спрятал": бизнесмен избежал статьи за убийство

Нижегородского коммерсанта Нарека Багдасаряна приговорили к пяти годам колонии общего режима за "причинение смерти по неосторожности" гражданской жене. Тело он... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T08:00

2022-02-09T08:00

2022-02-09T07:59

происшествия

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Нижегородского коммерсанта Нарека Багдасаряна приговорили к пяти годам колонии общего режима за "причинение смерти по неосторожности" гражданской жене. Тело он спрятал так, что до сих пор не нашли. По версии следствия, преступление было случайным, а не спланированным. Родственники жертвы с этим категорически не согласны и требуют ужесточить статью.Свежие царапины на шееУтром 13 июля 2020-го специалист по логистике Галина Семенова не появилась на работе. На телефонные звонки не отвечала. Она была очень дисциплинированным сотрудником, поэтому коллеги сразу забили тревогу."В девять часов мне сообщили, что сестра не выходит на связь, — вспоминает брат погибшей Алексей. — Я тут же позвонил ее гражданскому мужу Нареку. Тяжело дыша, словно таскал тяжести, он сказал, что утром, как обычно, отвез сына в садик, а потом Галю в офис. Я еще тогда обратил внимание на эту странную одышку".Отправился к сестре — дверь не открыли. Залез внутрь через окно (квартира на первом этаже). Следов борьбы, пятен крови или чего-то подозрительного не заметил — была идеальная чистота.В детском саду подтвердили, что ребенка утром привел отец: показали запись с камеры. Там видно, как Багдасарян быстрым шагом выходит из помещения, достает из кармана телефон и вынимает сим-карту."Сестра в последнее время жаловалась на регулярные избиения, поэтому поведение Нарека выглядело подозрительным, — отмечает Алексей. — Я хотел подать заявление о пропаже. Но не приняли, объяснив, что прошло слишком мало времени. Вскоре в участок явился и Багдасарян. Уже переоделся, но на руках и шее были свежие царапины".Семь пакетовБрату Галины и оперативникам он сказал, что, скорее всего, жена сбежала. Якобы из квартиры пропали ее личные вещи. Звучало не очень убедительно — бизнесмена задержали и отправили в СИЗО. На допросе он все-таки сознался в убийстве. Непредумышленном.По версии следствия, ранним утром 13 июля супруги вновь поссорились из-за ревности мужа. В ванной комнате он стукнул Галину кулаком по лицу — та упала, ударилась головой о раковину, кафельный пол и скончалась.Испуганный Багдасарян не вызвал скорую, а запер дверь в ванную и отвез ребенка в детсад. Вернувшись, завернул тело в простыню, погрузил в кузов "Газели". В этот момент ему и позвонил Алексей.Нарек поехал на другой конец города, где жили его родители, переложил труп в багажник своей ВАЗ-2112, а сам на машине друга отправился в полицию. В отделе пробыл до позднего вечера.На следующее утро перевез погибшую в автосервис знакомых на окраине Нижнего. Там, по словам Багдасаряна, ножами и топором расчленил тело, разложил в пластиковые пакеты и раскидал по мусорным контейнерам в разных частях города. По камерам видеонаблюдения оперативники отследили, где на мусорном полигоне грузовики в тот день сбрасывали отходы."Мы наняли спецтехнику и целый месяц сами искали эти семь пакетов, — уточняет Алексей. — Нашли. Но ни останков, ни даже следов крови там не было. Только земля и какой-то хлам из автосервиса. Багдасарян попросту врал. Позже на следствии он неоднократно менял показания: то уверял, что сестру похитили и отправили в рабство, то придумывал еще что-то".Ему грозило самое суровое наказание: уголовное дело возбудили по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Истязание".Семь пакетовБагдасарян руководил строительной фирмой, не раз получавшей крупные госконтракты. С Галиной познакомился летом 2017-го. Он был женат, но оставил семью и переехал в однокомнатную квартиру, доставшуюся Семеновой от родителей. Спустя полтора года у пары родился сын."Нарек обещал сестре развестись и жениться на ней, но почему-то тянул, — говорит Алексей. — Сам жутко ревновал Галю, контролировал каждый шаг, одно время даже запрещал работать и общаться с друзьями. Она признавалась, что боится. Как-то Багдасарян заявил: "Ты будешь либо моей, либо ничьей". Также интересовался, кому достанется квартира, если с хозяйкой вдруг что-то случится".Именно слепая ревность, по мнению Семенова, привела к убийству."Поскольку нет тела, судебно-медицинская экспертиза невозможна, — объясняет адвокат Алексей Скворцов. — И что произошло в квартире между супругами, известно лишь со слов Багдасаряна. Но если убийство было случайным, почему он не проверил пульс, не вызвал скорую, не попытался оказать помощь? Вместо этого просто спрятал все улики. На мой взгляд, расчленение и сокрытие тела уже говорит о том, что преступление было спланировано"."Может, он задушил Галину, сломав ей подъязычную кость, или жестоко избил, — предполагает брат жертвы. — Еще одна странность: мы выяснили, что сразу после убийства Нарек звонил начальнику местного райотдела полиции, а также генералу МВД, который раньше работал в областном главке. Значит, у него были и есть неплохие связи в силовых структурах".На днях Московский районный суд Нижнего Новгорода приговорил коммерсанта к пяти годам колонии общего режима. Родные погибшей обжаловали это решение и добиваются нового расследования, а также переквалификации статьи УК России с 109-й, "Причинение смерти по неосторожности", на 105-ю: "Убийство".

https://ria.ru/20211223/manyak-1764914197.html

https://ria.ru/20220131/ubiystvo-1770371533.html

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Багдасарян выкидывает в мусорные контейнеры несколько пакетов Багдасарян выкидывает в мусорные контейнеры несколько пакетов 2022-02-09T08:00 true PT0M50S

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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)